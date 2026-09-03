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Cronaca | Modica

La polizia salva un randagio sull’A 19 Modica-Siracusa

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Modica, 03 Settembre 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa ha salvato un cane che vagava spaventato sull’autostrada Modica-Siracusa.

L’animale si trovava sulla corsia d’emergenza in un tratto particolarmente insidioso e rischiava di essere travolto dai veicoli in transito ad alta velocità o di causare un grave incidente

I due poliziotti sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area e trarre in salvo l’animale, apparso in precarie condizioni di salute. L’operazione di recupero non è stata immediata: il cane, diffidente e spaventato, rifiutava di farsi avvicinare. Solo la pazienza, la tenacia e l’empatia dimostrata dagli agenti hanno permesso di guadagnare gradualmente la sua fiducia, mettendolo al sicuro all’interno della vettura di servizio.

Una volta rimosso ogni pericolo per la viabilità e per la vita del cucciolo, il cane è stato affidato al personale del servizio competente per ricevere le prime cure veterinarie e il sostentamento necessario. Un gesto di grande senso del dovere e anche di empatia verso i cani in particolare: fidati compagni nel lavoro quotidiano.

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