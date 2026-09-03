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Politica | Ragusa

Gazebo per tesseramento di Futuro Nazionale a Marina di Ragusa

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MARINA DI RAGUSA, 03 Settembre 2026 –  In piazza Duca degli Abruzzi, a Marina di Ragusa, riprende la consuetudine del gazebo domenicale di Futuro Nazionale, il partito fondato dal Generale Vannacci che a Ragusa è indiscutibilmente rappresentato dall’ Avv. Michele Savarese, referente di uno dei comitati costituenti più attivi di tutta Italia, che nei primi mesi di attività ha fatto conoscere nel territorio il ibleo la nuova formazione politica, organizzando dodici gazebo, rappresentando Ragusa alla assemblea costituente del partito lo scorso mese di Giugno a Roma e seguendo il Generale Roberto Vannacci e la moglie Sig.ra Camelia, durante la visita in Sicilia a Maggio.

Domenica, tra l’ altro, oltre al tesseramento, verrà illustrato il programma che Futuro Nazionale propone in occasione delle prossime competizioni elettorali, nelle quali, come ha più volte affermato il Generale, il partito di destra vera, come si definisce, sarà presente con i propri candidati.

“Remigrazione, famiglia tradizionale, sicurezza, ma anche economia, lavoro e comunque tutela degli interessi degli italiani, sono questi i punti chiave del programma di Futuro Nazionale, che in pochi mesi è cresciuto esponenzialmente perché è un partito di destra vera, che non ha alcuna paura di affermare e mettere in atto quanto promesso e soprattutto si pone in totale antitesi rispetto alla sinistra ma anche alla finta destra che non ha mantenuto quasi nessuna delle promesse fatte durante la scorsa campagna elettorale e ciò è sotto gli occhi di tutti, basta vedere il degrado in cui sono ridotte le nostre città a causa dell’ immigrazione, ma anche il costo a cui è arrivata la benzina, altro che taglio sulle accise. A tutte le prossime elezioni – dice  l’ Avv. Savarese –  Futuro Nazionale  proporrà i suoi canditati, uomini e donne che dimostreranno che ancora possibile creare un futuro migliore per i nostri figli, il contrario di quello che è stato fatto dalla politica degli ultimi anni”.

 

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