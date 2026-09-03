Fra Rosario lascia Assisi. Il saluto affettuoso a una guida pozzallese che ha toccato i cuori

ASSISI, 03 Settembre 2026 – La comunità di Assisi saluta con profonda gratitudine Fra Rosario Gugliotta, che lascia la parrocchia di Chiesa Nuova per trasferirsi a Perugia, presso il convento di Monteripido. Il trasferimento, disposto dai superiori dell’Ordine dei Frati Minori, segna la fine di un lunghissimo capitolo per il religioso nella città serafica, durato ben 24 anni. Fra Rosario, originario della città di Pozzallo, ha dedicato quasi un quarto di secolo alla Diocesi assisana con assoluta dedizione e spirito di servizio. Prima di guidare la comunità di Chiesa Nuova (santuario della Casa Paterna di San Francesco e punto di riferimento per i fedeli del centro storico dal 2017) il frate aveva operato a lungo presso la Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, di cui è stato anche Custode.

Il trasferimento a Perugia non spezzerà le tappe del suo impegno sociale e pastorale in Umbria. Fra Rosario manterrà infatti l’incarico di cappellano della Polizia di Stato per la provincia di Perugia, un ruolo in cui gode di grandissima stima da parte di tutto il personale della Questura.

Il sindaco e l’Amministrazione comunale di Assisi hanno voluto esprimere un caloroso augurio per il nuovo cammino:

“La guida spirituale – ha detto Valter Stoppini, sindaco di Assisi – e la vicinanza umana che contraddistinguono Fra Rosario saranno una preziosa risorsa per la comunità di Monteripido e soprattutto per le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno garantiscono la sicurezza dei cittadini”.

Le sue omelie toccanti e la sua costante presenza al fianco di cittadini e pellegrini lasceranno un vuoto profondo nel centro storico di Assisi, ma la sua missione francescana continua ora sulla sponda perugina, portando con sé l’affetto e l’orgoglio dell’intera città che lo ha adottato per oltre vent’anni.

A Fra Rosario vanno i migliori auguri per questa nuova e stimolante esperienza spirituale.

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