Modica. “Portare Cristo nel cuore dell’umanità”: ciclo di incontri nella Parrocchia del SS. Redentore

Modica, 3 settembre 2026 – Prende il via stasera presso la Parrocchia del SS. Redentore di Modica, in Contrada Quartarella, un ciclo di incontri del Rinnovamento Carismatico sul tema “Portare Cristo nel cuore dell’umanità: dalla preghiera di lode, adorazione e intercessione, alla missione evangelizzatrice”.

Il percorso nasce a seguito della Lettera del vescovo di Noto, Mons. Salvatore Rumeo, il quale tracciando la rotta per l’anno pastorale 2026-2027 (focalizzato sul tema di Lc 5,10 «pescatori di uomini»), richiama quanto già espresso nella sua Lettera Pastorale Prendi il largo: «Siamo chiamati – scrive – a tirare fuori le persone dalle acque di morte, ad aiutare le persone a vivere. Questo è chiamato a fare il discepolo, a servire la vita delle persone […] riportare vita laddove vita non c’è.»

I primi tre incontri del 3-10 e 17 settembre con inizio alle ore 19.45, afferma il parroco Don Fulvio Moltisanti, “saranno incentrati su tematiche evangeliche finalizzate a ricomprendere l’importanza e il senso della fede cristiana per portare la Buona notizia del Vangelo nella società e nel territorio della parrocchia e per formare missionari veri, anime di Dio che non si vergognino di annunciare la Parola”.

Questi momenti vogliono insomma suscitare risposte a diversi interrogativi: c’è ancora posto nella vita umana per la fede religiosa e cristiana? Il messaggio cristiano ha ancora significato per l’uomo secolarizzato? La fede cristiana ha ancora una funzione da svolgere e speranze da dare agli uomini, alle donne, ai giovani e agli adolescenti della società di oggi?

La catechesi di apertura sarà sul tema : “Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono”. (Mt 4,19-20). A tenerla sarà Domenico Pisana, Teologo Morale, mentre la preghiera sarà animata dal parroco Fulvio Moltisanti, Giuseppe Battaglia, Elena Pluchino e Liliana Guarino.

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