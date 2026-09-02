Sampieri(Scicli). Un viaggio umanitario nella solidarietà. La Fondazione Rava raccontata nel “Ti Cercherò per sempre”

Sampieri(Scicli), 02 settembre 2026 – Un meraviglioso viaggio nell’umanità, nella solidarietà, nello spendersi per gli altri in Italia e all’estero. Queste suggestioni hanno accompagnato gli spettatori di “Autori & Libri, conversando a Sampieri” alla presentazione di “Ti cercherò per sempre” di Claudio Guerrini, che ha raccolto testimonianze, fatti e avvenimenti sull’attività benefica della Fondazione “Francesca Rava” di Milano. La presidente Maria Vittoria Rava ha dato un’ampia illustrazione delle attività svolte nel nostro paese e in Haiti per restituire una vita normale ai bambini e a quanti si trovano ai margini della società, intervistata dalla giornalista Mediaset Donatella Di Paolo.

Rappresentanti di NPH in Italia: la Fondazione “Francesca Rava” è stata più volte premiata dalla Presidenza della Repubblica. Sergio Mattarella ha ospitato i rappresentanti al Quirinale di recente, per le attività umanitarie svolte.

Prossimo appuntamento ad “Autori & Libri”, conversando a Sampieri, giovedì 3 settembre alle ore 19.00 al Pata Pata con gli scrittori Francesco Spartà e Marco Ubezio che illustreranno, conversando con la scrittrice, Lilla Anagni, la loro opera “Exit The Queen” (Ed. Bonfirraro).

La monarchia può sopravvivere alla democrazia? Per la prima volta nella sua storia, la monarchia britannica potrebbe finire al voto. Un nuovo primo ministro ha conquistato Downing Street trasformando il rancore di una generazione in una vittoria elettorale travolgente. Ora porta a Buckingham Palace una proposta di legge, una data, dieci lettere che potrebbero cambiare per sempre la storia britannica: un referendum sulla monarchia. Elisabetta II lo ascolta in silenzio. Ha attraversato guerre, crisi politiche e rivoluzioni culturali. Ha visto cadere imperi e primi ministri. Sa che il potere vero non ha bisogno di gridare: resiste. Ma questa volta qualcosa è diverso. E per la prima volta il silenzio potrebbe non bastare. Fuori dal palazzo il Paese è già diviso.

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