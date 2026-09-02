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Marina di Ragusa, controlli nei locali: un denunciato e una sanzione della Polizia

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MARINA DI RAGUSA, 02 Settembre 2026 – Stretta dei controlli della Polizia di Stato  sul fronte della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento. A Marina di Ragusa, gli accertamenti mirati condotti dal personale della Divisione Polizia Amministrativa hanno portato a due distinti provvedimenti nei confronti di altrettanti titolari di esercizi commerciali.

Il primo intervento ha riguardato un uomo di 53 anni, deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Secondo quanto accertato dagli investigatori, il gestore avrebbe continuato a mantenere aperto il locale omettendo di osservare le specifiche prescrizioni imposte per legge a tutela della pubblica incolumità. Una violazione ritenuta particolarmente seria, che ha fatto scattare la denuncia penale.

Nel corso della medesima operazione di controllo, i poliziotti hanno inoltre sanzionato amministrativamente un quarantacinquenne. L’uomo è stato ritenuto responsabile di aver organizzato una serata di intrattenimento musicale con la partecipazione di un DJ, ampiamente sponsorizzata attraverso i canali social, omettendo tuttavia di presentare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) nei termini di legge.

L’attività di monitoraggio e verifica svolta dalla Questura proseguirà anche nelle prossime settimane su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo primario di salvaguardare l’incolumità dei frequentatori e di assicurare il rispetto delle regole di legalità e sicurezza all’interno dei locali pubblici.

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