Modica. L’Ispeb “John Bowlby” si affida alla competenza e alla capacità di Francesco Benso e Pinuccio Lavima

Modica, 02 settembre 2026 – Prosegue con slancio a Modica il percorso dell’Ispeb – Istituto Scientifico di Psicoterapia Educativa “John Bowlby”, scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia cognitivo-comportamentale costruttivista riconosciuta dal ministero dell’Università e della Ricerca. Dopo la presentazione ufficiale del progetto formativo, l’attenzione si concentra ora sulla direzione scientifica e sulla presidenza, due pilastri che ne garantiscono la solidità accademica e istituzionale.

Alla guida della direzione scientifica è Francesco Benso, psicologo e neuropsicologo di fama internazionale, consulente per la ricerca sulle funzioni attentive ed esecutive presso l’Università di Trento. Autore di numerose pubblicazioni e studi nel campo delle neuroscienze cognitive e della neuropsicologia clinica, Benso è presidente del comitato scientifico e direttore scientifico dell’Ispeb. La sua visione integra la tradizione cognitivo-comportamentale e costruttivista con le più recenti acquisizioni della neuropsicologia e delle neuroscienze, ponendo al centro la persona e la sua storia evolutiva. Accanto alla direzione scientifica, la presidenza dell’istituto è affidata a Pinuccio Lavima, figura di riferimento nel panorama formativo e istituzionale siciliano. Già presidente del Consorzio universitario della Provincia di Ragusa, Lavima porta all’Ispeb la sua esperienza nella promozione della formazione universitaria e nella costruzione di sinergie tra mondo accademico e territorio. La sua guida garantisce continuità, visione strategica e radicamento locale, elementi fondamentali per lo sviluppo di una scuola che ambisce a diventare punto di riferimento nazionale nel campo della psicoterapia cognitivo-comportamentale.

La collaborazione tra la direzione scientifica e la presidenza rappresenta il cuore pulsante dell’Ispeb: un dialogo costante tra ricerca, formazione e territorio, volto a formare professionisti capaci di coniugare rigore scientifico, competenza clinica e attenzione alla persona lungo tutto l’arco della vita.

A completare il quadro delle figure che sostengono l’Ispeb, operando in sinergia con direzione e presidenza, vi sono: Carlo Chiorri – garante universitario, docente di Psicometria all’Università di Genova, esperto di metodologia e analisi dei dati; Sergio Messina – co‑coordinatore didattico, neuropsichiatra infantile, figura di riferimento nazionale sui Dsa; Bartolomeo Favacchio – co‑coordinatore didattico, psicologo e pedagogista con lunga esperienza clinica nell’età evolutiva e adulta; Duccio Baroni – co‑coordinatore didattico, psicoterapeuta cognitivo‑comportamentale, esperto di mindfulness, Cft e schema therapy; Luisa Lucifora – direttrice amministrativa, responsabile dell’organizzazione e della gestione operativa della Scuola; Ignazio Roberto Garaffa, rappresentante legale, garante degli aspetti istituzionali e amministrativi; Davide Garaffa, responsabile dell’area economico‑finanziaria; dottoressa Adriana Garaffa, responsabile dell’area legale. Queste dieci figure, insieme, costituiscono l’architettura scientifica, didattica e amministrativa dell’Ispeb: un sistema integrato che sostiene la missione della Scuola, orientata a formare psicoterapeuti capaci di coniugare rigore scientifico, competenza clinica e centralità della persona lungo tutto l’arco della vita.

Salva