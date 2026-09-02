Ance Ragusa lancia “Costruisci il tuo futuro”: formazione gratuita e contratto di lavoro garantito nel settore edile

Ragusa, 02 settembre 2026 – Formare nuove professionalità, rispondere alla crescente richiesta di manodopera qualificata da parte delle imprese del settore e, nello stesso tempo, offrire una concreta opportunità di ingresso nel mondo del lavoro. Sono questi gli obiettivi di “Costruisci il tuo futuro”, il nuovo progetto promosso e interamente finanziato da ANCE Ragusa, in collaborazione con ASTÈR Formazione e Lavoro.

Sono già aperte le pre-iscrizioni a due percorsi di qualificazione professionale completamente gratuiti: quello per Operaio edile polivalente, della durata complessiva di 1.054 ore, di cui 654 di formazione e 400 di stage, e quello per Addetto carpentiere ferraiolo, articolato in 654 ore, con 414 ore di formazione e 240 di stage.

«Il settore delle costruzioni sta attraversando una fase nella quale le imprese hanno sempre maggiore difficoltà a reperire personale adeguatamente formato – sottolinea il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli –. Con questo progetto abbiamo deciso di intervenire direttamente, investendo sulla formazione e mettendo in collegamento chi cerca un’occupazione con aziende che hanno concretamente bisogno di nuove professionalità».

Il progetto non prevede soltanto la formazione teorica. I partecipanti svolgeranno infatti una parte significativa del percorso attraverso stage nelle imprese e nei cantieri della provincia di Ragusa, acquisendo esperienza direttamente sul campo.

Durante il corso sarà inoltre riconosciuta un’indennità di frequenza di 12,50 euro per ogni giornata di effettiva partecipazione, a condizione che siano raggiunte almeno tre ore di presenza giornaliera e nel rispetto del limite massimo di assenze previsto.

L’elemento più significativo riguarda però le prospettive occupazionali: ai partecipanti che supereranno con profitto l’esame finale, conseguendo la qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Siciliana, sarà garantito un contratto di lavoro a tempo determinato della durata minima di sei mesi, con applicazione del CCNL Edilizia-Industria.

«Vogliamo che la formazione non rimanga fine a se stessa – aggiunge Firrincieli – ma diventi il primo passo di un vero percorso lavorativo. Chi parteciperà avrà la possibilità di imparare un mestiere, conoscere direttamente la realtà dei cantieri e avere una concreta prospettiva di assunzione. Allo stesso tempo le nostre imprese potranno contribuire alla formazione delle figure professionali di cui oggi hanno maggiore necessità».

Possono accedere ai corsi i maggiorenni residenti o domiciliati in Sicilia, in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di primo grado, cioè della licenza media. Per i cittadini extracomunitari è richiesto anche il possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Il progetto è stato fortemente voluto dal Consiglio Generale di ANCE Ragusa e coinvolgerà anche le aziende associate, che potranno manifestare la propria disponibilità ad accogliere i corsisti durante la fase di stage e, successivamente, a inserire nuove risorse nei propri organici.

«Investire nelle persone significa investire nel futuro stesso del comparto – conclude il presidente di ANCE Ragusa –. Le imprese costruiscono opere, ma una comunità cresce davvero quando riesce anche a costruire opportunità. È questo lo spirito con cui abbiamo voluto dare vita a “Costruisci il tuo futuro”».

Le pre-iscrizioni sono già aperte. La domanda dovrà essere trasmessa all’indirizzo info@ance.rg.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste ad ANCE Ragusa, viale dei Platani 34/B, telefono 0932 643570, oppure consultando il sito ragusa.ance.it.

Salva