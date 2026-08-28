  • 28 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Agosto 2026 -
Acate | Politica

MpA, il sindaco Fidone rilancia il partito nel Ragusano: “Crescita e radicamento sul territorio con tante nuove adesioni”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE, 28 Agosto 2026 – Il Movimento per l’Autonomia (MpA) traccia la rotta in provincia di Ragusa e si prepara da protagonista ai prossimi appuntamenti elettorali, locali e regionali. Ad annunciare il nuovo corso è Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che sottolinea l’avvio di una fase strategica fondata sull’ascolto dei cittadini, sul confronto politico e su un’intensa campagna di radicamento territoriale.
Il momento cruciale di questo percorso si è registrato a Comiso, in occasione di un incontro pubblico promosso dal vice commissario del partito, Paolo Ferrara. L’appuntamento ha visto una partecipazione straordinaria di amministratori, ex amministratori, professionisti, imprenditori e rappresentanti del terzo settore provenienti da tutta la provincia iblea.
Il raduno è coinciso con l’ingresso ufficiale di nuove figure di spicco nel partito. A Comiso hanno formalizzato la propria adesione Gilda Battaglia e Mario Battaglia, che rafforzano la squadra insieme a Peppe Caruso e Antonello Di Giacomo. A queste entrate si unisce quella di rilievo a Modica: Nino Gerratana, già candidato a sindaco, che entra a far parte del movimento portando un contributo significativo in termini di idee e partecipazione civica.
Il rafforzamento della squadra locale punta a sostenere le battaglie politiche sui temi centrali per lo sviluppo del territorio. Nel mirino del movimento ci sono il rilancio dell’aeroporto di Comiso, il miglioramento della mobilità e delle infrastrutture, la tutela dell’agricoltura, la valorizzazione del turismo e la salvaguardia dell’ambiente. Fidone ha espresso un ringraziamento particolare a Paolo Ferrara per l’impegno profuso nella capacità di aggregazione, confermando che il progetto è soltanto all’inizio. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati gli organigrammi organizzativi nei vari comuni della provincia, accompagnati dall’annuncio di ulteriori e qualificate adesioni.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube