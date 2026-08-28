MpA, il sindaco Fidone rilancia il partito nel Ragusano: “Crescita e radicamento sul territorio con tante nuove adesioni”

ACATE, 28 Agosto 2026 – Il Movimento per l’Autonomia (MpA) traccia la rotta in provincia di Ragusa e si prepara da protagonista ai prossimi appuntamenti elettorali, locali e regionali. Ad annunciare il nuovo corso è Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, che sottolinea l’avvio di una fase strategica fondata sull’ascolto dei cittadini, sul confronto politico e su un’intensa campagna di radicamento territoriale.

Il momento cruciale di questo percorso si è registrato a Comiso, in occasione di un incontro pubblico promosso dal vice commissario del partito, Paolo Ferrara. L’appuntamento ha visto una partecipazione straordinaria di amministratori, ex amministratori, professionisti, imprenditori e rappresentanti del terzo settore provenienti da tutta la provincia iblea.

Il raduno è coinciso con l’ingresso ufficiale di nuove figure di spicco nel partito. A Comiso hanno formalizzato la propria adesione Gilda Battaglia e Mario Battaglia, che rafforzano la squadra insieme a Peppe Caruso e Antonello Di Giacomo. A queste entrate si unisce quella di rilievo a Modica: Nino Gerratana, già candidato a sindaco, che entra a far parte del movimento portando un contributo significativo in termini di idee e partecipazione civica.

Il rafforzamento della squadra locale punta a sostenere le battaglie politiche sui temi centrali per lo sviluppo del territorio. Nel mirino del movimento ci sono il rilancio dell’aeroporto di Comiso, il miglioramento della mobilità e delle infrastrutture, la tutela dell’agricoltura, la valorizzazione del turismo e la salvaguardia dell’ambiente. Fidone ha espresso un ringraziamento particolare a Paolo Ferrara per l’impegno profuso nella capacità di aggregazione, confermando che il progetto è soltanto all’inizio. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati gli organigrammi organizzativi nei vari comuni della provincia, accompagnati dall’annuncio di ulteriori e qualificate adesioni.

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