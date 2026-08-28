Modica, l’analisi di Nino Gerratana (MpA): «Alla città interessano le soluzioni, non chi preme l’interruttore»

MODICA, 28 Agosto 2026 – Il dibattito politico a Modica torna a concentrarsi sulle opere pubbliche e sulle risposte concrete alla cittadinanza, offrendo spunti di riflessione che vanno ben oltre le mere schermaglie tra palazzo e opposizione. In questo scenario si inserisce l’intervento di Nino Gerratana, ex assessore comunale, già candidato alla carica di sindaco e da qualche ora esponente del Movimento per l’Autonomia (MpA), che interviene sulla recente riaccensione delle torri faro dello Stadio “Pietro Scollo” e sulla prossima riapertura della piscina comunale.

Al centro della riflessione di Gerratana vi è la necessità di riportare l’attenzione su ciò che conta davvero per la collettività: la risoluzione tempestiva dei problemi. Nel fare il punto sui recenti sblocchi amministrativi, l’esponente dell’MpA riconosce al nuovo assessore Mommo Carpentieri il merito di “essersi attivato con determinazione per superare situazioni che apparivano bloccate da troppo tempo”.

Un riconoscimento che, tuttavia, si accompagna a una netta presa di distanza da strumentalizzazioni e letture politiche affrettate. Respingendo al mittente la tesi di un presunto “commissariamento” o di un’esautorazione della sindaca Maria Monisteri – avanzata da alcune voci all’interno del consiglio comunale – Gerratana ricorda che l’azione di un assessore si muove interamente nel solco della Giunta e che i risultati conseguiti dall’esecutivo sono, per loro natura, ascrivibili all’intera Amministrazione che lo guida.

La stoccata politica si sposta poi sul piano della concretezza amministrativa. Secondo l’esponente autonomista, “l’autorevolezza di una guida cittadina non si misura sulla capacità di occuparsi materialmente di interventi tecnici, come collegare fili elettrici o riempire vasche natatorie, né tantomeno sulla ricerca di visibilità mediatica. Per la città, il discrimine non è stabilire chi prema l’interruttore o arrivi per primo davanti alle telecamere, bensì verificare che le strutture pubbliche tornino a essere pienamente fruibili, garantendo risposte certe a lavoratori, utenti e società sportive del territorio”.

Pur definendo legittimi gli interrogativi sui tempi lunghi che hanno caratterizzato il passato di questi interventi, l’analisi mette in guardia dal rischio di trasformare ogni traguardo amministrativo in una polemica preconcetta contro la sindaca, finendo per anteporre lo scontro di parte all’effettivo interesse della comunità.

Nel ribadire l’apprezzamento per l’operato di Carpentieri e la responsabilità politica della sindaca Monisteri nell’aver operato tale scelta, il messaggio che arriva dall’MpA modicano guarda dritto al futuro: la vera sfida, adesso, sarà assicurare continuità e stabilità nei risultati. Perché, come sottolinea Gerratana, di fronte a un servizio che torna a funzionare e a una luce che si riaccende, la buona politica ha il dovere di concentrarsi sul mantenerla accesa, lasciando da parte la contesa su chi ne detenga l’interruttore.

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