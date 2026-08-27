  • 27 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Agosto 2026 -
Politica | Pozzallo

170.000 euro per l’asfalto delle strade a Pozzallo. Mai impegnata una somma così consistente

Il Sindaco Roberto Ammatuna: importante opera di ripristino del manto stradale.
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 27 agosto 2026 – Come tutti gli anni, anche nel 2026, saranno eseguiti lavori per l’asfalto di alcune strade e la sistemazione di altri tratti il cui manto è particolarmente ammalorato. Quest’anno, annuncia il Sindaco Roberto Ammatuna,  la somma impegnata è particolarmente importante: 170.000 € di finanziamenti statali. La richiesta di offerta (RDO) è già stata trasmessa sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e martedì prossimo, 2 settembre 2026,sarà individuata l’Impresa che eseguirà i lavori nelle prossime settimane

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube