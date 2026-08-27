170.000 euro per l’asfalto delle strade a Pozzallo. Mai impegnata una somma così consistente

Pozzallo, 27 agosto 2026 – Come tutti gli anni, anche nel 2026, saranno eseguiti lavori per l’asfalto di alcune strade e la sistemazione di altri tratti il cui manto è particolarmente ammalorato. Quest’anno, annuncia il Sindaco Roberto Ammatuna, la somma impegnata è particolarmente importante: 170.000 € di finanziamenti statali. La richiesta di offerta (RDO) è già stata trasmessa sulla piattaforma MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) e martedì prossimo, 2 settembre 2026,sarà individuata l’Impresa che eseguirà i lavori nelle prossime settimane

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