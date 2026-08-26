50 anni di ricordi e amicizia: i diplomati del 1976 dell’Istituto “Archimede” di Modica di nuovo insieme

MODICA, 26 Agosto 2026 – Cinquant’anni dopo, le aule dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Archimede” di Modica si sono idealmente riaperte per un giorno speciale. Era il luglio del 1976 quando un gruppo di ventisei giovani della V B “Geometri” varcava per l’ultima volta la soglia della scuola con il diploma in tasca. A comporre quella classe erano Orazio Abbate, Salvatore Adamo, Salvatore Arrabito, Giovanni Assenza, Michele Bongiovanni, Giancarlo Cannata, Luigi Carnemolla, Giovanni Caruso, Salvatore Caruso, Giovanni Cavallo, Francesco Corallo, Bartolomeo Galanti, Giovanni Gugliotta, Giovanni Leocata, Bartolomeo Miceli, Pietro Palermo, Roberto Scivoletto, Maurizio Scollo, Francesco Spinello, Giuseppe Trovato, Bartolomeo Vaccaro e Mario Vitale.

Esattamente mezzo secolo dopo, lo scorso 25 agosto, lo stesso gruppo – o meglio, ciò che il tempo ha trasformato ma non diviso – si è ritrovato a tavola, nella cornice del ristorante Santa Rosalia. È lo stesso identico luogo che, esattamente venticinque anni fa, nel 2001, li aveva accolti per festeggiare il primo quarto di secolo dalla maturità. Ma il traguardo del cinquantennale aveva un sapore del tutto diverso, intriso di emozione e di una consapevolezza nuova.

La serata è trascorsa in una sincera e cordialissima armonia. Non sono mancate le sorprese e i momenti di tenera meraviglia nello scambiarsi sguardi e strette di mano, con qualcuno che faticava a riconoscersi dopo cinquant’anni di vita vissuta. Tra una portata e l’altra, i discorsi sono scivolati spontanei sui ricordi del periodo scolastico, rievocando i vecchi episodi, i professori, i leggendari soprannomi e le dinamiche di una giovinezza spensierata trascorsa tra i banchi di Modica.

Il bilancio di questi decenni appare ampiamente positivo: quasi tutti i componenti della classe si sono realizzati brillantemente sia dal punto di vista professionale che familiare, vestendo oggi con orgoglio i panni di genitori e nonni.

Un velo di commozione ha inevitabilmente accompagnato il pensiero di chi non c’è più: quattro compagni di classe sono già passati a nuova vita, così come con rammarico si è pensato ai quattro amici che, pur essendo in vita, non hanno potuto partecipare all’incontro, lasciando la pergamena con quattro firme mancanti. Un affettuoso e riverente pensiero è andato anche ai docenti dell’epoca. Dei pochi rimasti in vita, l’Avvocato Di Martino e il Professor Licitra, rispettivamente di 93 e 96 anni, non hanno potuto presenziare a causa dell’età e delle condizioni di salute, ma hanno voluto far pervenire i loro calorosi saluti agli ex studenti. A rappresentare il corpo docente è stato l’Ing. Raffaele Cataldi, unico e graditissimo professore presente alla serata.

La festa si è chiusa con un abbraccio collettivo e una promessa solenne, strappata tra i sorrisi e la nostalgia: l’appuntamento non dovrà attendere altri lunghi anni. L’impegno è già preso per ritrovarsi tutti insieme, nello stesso spirito, fra soli due anni.

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