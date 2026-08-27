Consiglio comunale del 24 agosto: approvati tutti i punti all’ordine del giorno, focus su bilancio, servizi e fascia costiera

Ispica, 27 agosto 2026 – Dopo mesi di attesa, il Consiglio comunale di Ispica è tornato nell’Aula consiliare di Palazzo Bruno, nuovamente agibile al termine dei lavori di ripristino eseguiti dall’Amministrazione Muraglie. La seduta, convocata lunedì 24 agosto, si è conclusa con l’approvazione di tutti i punti inseriti all’ordine del giorno. I lavori si sono aperti con l’approvazione dei verbali delle precedenti sedute, per poi entrare nel vivo con una serie di provvedimenti di carattere finanziario considerati strategici per l’attività dell’Ente. Il Consiglio ha innanzitutto ratificato le variazioni d’urgenza al bilancio di previsione adottate dalla nuova Giunta municipale. I provvedimenti consentono di completare l’iter per il recepimento di finanziamenti e l’attivazione di interventi e servizi destinati alla comunità. Tra le principali voci figurano le risorse destinate all’integrazione oraria del personale comunale a tempo indeterminato part-time, attualmente impiegato per 24 ore settimanali, oltre ai fondi destinati alla sicurezza e al contrasto dell’abusivismo commerciale nell’ambito del progetto “Spiagge Sicure 2026”. Nel pacchetto di interventi rientrano anche le risorse per lo sviluppo sostenibile del Demanio marittimo e per il potenziamento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate. Il Consiglio ha inoltre completato l’iter relativo ai trasferimenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, destinati al potenziamento delle infrastrutture sportive dell’Area Vasta e alla realizzazione di iniziative di promozione turistica. Nel corso della seduta sono state successivamente regolarizzate le variazioni d’urgenza al bilancio adottate nei mesi scorsi dalla precedente amministrazione. Un passaggio necessario per garantire la continuità amministrativa e operativa dell’Ente. Tra le risorse recepite figurano quelle del PNRR per la transizione digitale del Comune, i finanziamenti destinati ai lavori di efficientamento e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana in contrada Giamporcaro, i trasferimenti regionali per la fornitura gratuita dei libri di testo scolastici e il contributo PNRR “Risorse in Comune”, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella parte conclusiva della seduta, il sindaco ha risposto in Aula all’interpellanza sullo stato di attuazione degli interventi di tutela della fascia costiera a Santa Maria del Focallo. Il primo cittadino ha illustrato lo stato dell’arte delle opere, fornendo un aggiornamento sull’andamento della gestione dell’appalto e sui prossimi passaggi previsti. Un tema particolarmente rilevante per il territorio, considerata la centralità della fascia costiera sia sotto il profilo ambientale sia per le ricadute sul comparto turistico. Durante la seduta è stato inoltre fatto il punto sugli interventi urgenti programmati per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 67 Pozzallo-Pachino, arteria strategica per la mobilità del territorio. La strada rappresenta infatti un collegamento fondamentale per residenti, attività agricole e comparto turistico, soprattutto in un’area caratterizzata da una significativa presenza di insediamenti e attività economiche legate alla fascia costiera. Con l’approvazione di tutti i punti all’ordine del giorno, il Consiglio comunale ha quindi concluso una seduta caratterizzata soprattutto da bilancio, servizi alla cittadinanza, sicurezza, infrastrutture e tutela del territorio. Per l’Amministrazione Muraglie, il ritorno dei lavori nell’Aula consiliare di Palazzo Bruno rappresenta inoltre un passaggio simbolico e operativo verso la ripresa della piena attività istituzionale.

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