Fuga rocambolesca finita male a Marina di Modica: Jeep era stata rubata. In fuga gli occupanti

MARINA DI MODICA, 26 Agosto 2026 – Assume contorni decisamente rocamboleschi l’incidente autonomo verificatosi poco prima delle 7 di questa mattina all’incrocio per Marina di Modica. Quella che in un primo momento poteva sembrare una semplice uscita di strada si è rivelata la conclusione di un inseguimento ad alta velocità iniziato dopo un furto.

Tutto è cominciato a Sampieri, dove una Jeep Wrangler è stata rubata al proprietario di un bar gelateria. Durante la fuga, il mezzo è stato intercettato da una volante della Polizia, i cui agenti hanno intimato l’alt al conducente. Di fronte all’ennesimo tentativo di sottrarsi ai controlli, ne è scaturito un inseguimento spinto fino alle porte di Marina di Modica.

La corsa folle si è interrotta bruscamente all’altezza dell’incrocio: qui il fuoristrada ha impattato violentemente contro le barriere in calcestruzzo (i New Jersey) a margine della carreggiata, abbattendone addirittura due prima di finire completamente ribaltato a causa del violento impatto.

Stando alle testimonianze raccolte sul posto, gli occupanti del veicolo — circa quattro persone — sarebbero riusciti a uscire dall’abitacolo abbandonando la Jeep con il motore ancora acceso, per poi dileguarsi a piedi nelle campagne circostanti facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, la gestione della viabilità e la caccia ai fuggitivi, mentre l’area è stata messa in sicurezza.

foto luca basile

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