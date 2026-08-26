Calcio. Il Comiso ha presentato la richiesta per il ripescaggio in Promozione

Comiso, 26 agosto 2026 – Il Comiso Calcio ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. La squadra, lo scorso anno, ha disputato i play off, fermandosi solo nella finalissima di Canicattini Bagni, persa contro il San Gregorio di Catania.

La squadra riparte dalla Prima Categoria, affidando la guida tecnica all’allenatore Raffaele Monaco (confermato dalla passata stagione) che sarà affiancato dal fratello Emanuele, come allenatore in seconda. L’allenatore dei portieri sarà Alessandro Scaglione.

Il presidente Gaetano Tomasello ha presentato la domanda di ripescaggio per il campionato di Promozione. Il Comiso proviene da un campionato di vertice, ha vinto i play off del proprio girone e si è fermato solo contro il San Gregorio di Catania. Proprio il San Gregorio, però, nonostante il risultato conquistato sul campo, non si è iscritto al campionato di Promozione. Nel campionato di sesta serie potrebbe esserci spazio anche per alcune squadre che hanno presentato domanda di ripescaggio. Tra queste c’è anche il Comiso. Entro la scadenza del 24 agosto, dieci squadre hanno presentato domanda di ripescaggio. Tra queste il Comiso occuperebbe le prime posizioni. “Abbiamo allestito una buona squadra – spiega il presidente Gaetano Tomasello – confermando alcuni giocatori della passata stagione e tesserando alcuni giocatori di categoria, che puntelleranno la squadra nei vari settori. Il nostro obiettivo è disputare un campionato di alta classifica, puntando a vincere il campionato. Se invece dovesse arrivare il ripescaggio, pensiamo di poter affrontare anche il campionato di categoria di Promozione: questa squadra ha le carte in regola per ottenere una salvezza tranquilla. Sarà questo il nostro obiettivo”.

Intanto, si è rafforzato anche il fronte societario. Nelle ultime settimane, è stato nominato il nuovo vicepresidente, Silvio Meli. Anthony Tidona è stato confermato nel ruolo di direttore sportivo. Il team manager sarà Angelo Tummino. Alla presidenza è stato confermato Gaetano Tomasello.

Intanto, sono state aperte le iscrizioni per il settore giovanile. Giovanni Dieli sarà il dirigente responsabile del settore giovanile. La società disputerà i campionati provinciali Under 17 e Under 19.

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