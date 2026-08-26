  • 26 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Agosto 2026 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Fuga in monopattino nel centro storico di Modica: bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 26 Agosto 2026- Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento tra le vie del centro storico di Modica, conclusosi con una denuncia a piede libero. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica hanno deferito un uomo all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato durante i consueti servizi di controllo del territorio disposti per la sicurezza cittadina. Alla vista della pattuglia, l’uomo, che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, ha deciso di sottrarsi al controllo: invece di fermarsi all’alt intimato dagli operatori, ha accelerato bruscamente dandosi a una precipitosa fuga.

La corsa spericolata attraverso le strade del centro storico ha messo a serio rischio l’incolumità dei passanti e degli altri utenti della strada. Tuttavia, grazie alla prontezza di riflessi e al tempestivo intervento dei poliziotti, la fuga è stata interrotta in sicurezza, bloccando il fuggitivo prima che potesse provocare incidenti o ferire qualcuno.

Per lui è così scattata la denuncia in stato di libertà.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube