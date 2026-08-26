Fuga in monopattino nel centro storico di Modica: bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

MODICA, 26 Agosto 2026- Un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento tra le vie del centro storico di Modica, conclusosi con una denuncia a piede libero. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Modica hanno deferito un uomo all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è iniziato durante i consueti servizi di controllo del territorio disposti per la sicurezza cittadina. Alla vista della pattuglia, l’uomo, che viaggiava a bordo di un monopattino elettrico, ha deciso di sottrarsi al controllo: invece di fermarsi all’alt intimato dagli operatori, ha accelerato bruscamente dandosi a una precipitosa fuga.

La corsa spericolata attraverso le strade del centro storico ha messo a serio rischio l’incolumità dei passanti e degli altri utenti della strada. Tuttavia, grazie alla prontezza di riflessi e al tempestivo intervento dei poliziotti, la fuga è stata interrotta in sicurezza, bloccando il fuggitivo prima che potesse provocare incidenti o ferire qualcuno.

Per lui è così scattata la denuncia in stato di libertà.

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