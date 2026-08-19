Tragedia a Vittoria: famiglia si scontra con un tir: muore la moglie 40enne

VITTORIA, 19 Agosto 2026 – Tragedia della strada a Vittoria: una famiglia si scontra con un tir. Nell’impatto, avvenuto nei pressi del mercato ortofrutticolo, ha perso la vita la moglie del conducente , una donna di quarant’anni.

Il dramma si è consumato lungo una delle arterie più trafficate della zona. La famiglia era partita di buon mattino da contrada Alcerito, dove risiede nella residenza estiva, con l’obiettivo di raggiungere gli uffici comunali di Vittoria per il tanto atteso rinnovo del documento d’identità, un appuntamento ottenuto dopo una trafila burocratica durata ben dieci mesi.

La marcia è stata drammaticamente interrotta nei pressi della zona mercatale, a causa dello scontro violentissimo tra l’autovettura a bordo della quale viaggiava la famiglia e un tir. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava uscendo dal centro logistico di trasporto quando è avvenuto l’impatto, le cui cause e responsabilità sono ora al vaglio degli inquirenti.

Le condizioni della donna sono apparse subito disperate. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i soccorritori, compresi gli operatori sanitari e l’elisoccorso, fatto atterrare nelle vicinanze per organizzare il d’urgenza trasporto della ferita verso un ospedale di Catania. Purtroppo, ogni tentativo di salvarla è stato vano: la quarantenne è giunta priva di vita all’ospedale di Vittoria, rendendo vano l’intervento dell’eliambulanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi di legge utili a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Come disposto dal magistrato di turno, i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro per consentire le verifiche tecniche del caso.

Foto di Franco Assenza

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