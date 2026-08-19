“L’esilio della notte” di Domenico Pisana: la ricerca della verità che si fa poesia…di Hossam Barakat

L’esilio della notte (Kanaga Edizioni, Arcore, 2025, con prefazione di Pierfranco Bruni) è una raccolta poetica di notevole densità speculativa, nata come opera inedita vincitrice del Premio Letterario “Città di Arcore” 2025 (XI edizione, sezione G) e successivamente premiata nella sezione libri di poesia del Premio Internazionale d’Eccellenza “DivinaMente Donna” 2026. Domenico Pisana conferma una voce poetica ormai riconoscibile, nella quale riflessione filosofica, tensione spirituale e responsabilità civile convergono in una ricerca coerente e rigorosa sul destino dell’uomo contemporaneo.

La raccolta è articolata in quattro sezioni che delineano un itinerario progressivo. Punto di osservazione inaugura lo sguardo critico del poeta, disperso «nel bosco dei sospetti», dove la verità fatica a respirare e l’inautenticità domina il tempo presente. Tra l’irreale e l’infinito del cielo apre invece una prospettiva di trascendenza, orientando la riflessione verso la speranza. Lo scenario del plurale nell’insonnia della notte approfondisce la dimensione collettiva della crisi contemporanea, segnata dalla solitudine, dal conflitto e dalla perdita dell’umano. Infine Dove l’esilio è alla sua sommità conduce il percorso verso una dimensione in cui l’esilio diventa spazio di comunicazione tra il visibile e l’Invisibile.

Pierfranco Bruni, nella prefazione, coglie efficacemente questa tensione definendo la poesia di Pisana una parola «sospesa», capace di trasformarsi in mistero e in una sorta di preghiera laica.

Il titolo possiede un evidente valore programmatico. L’esilio della notte non coincide semplicemente con l’oscurità, ma rappresenta una condizione ontologica e spirituale: la separazione dell’uomo dalla verità, dall’essere e dal divino. La notte diventa luogo di attesa, di vigilanza e di ricerca, mentre il buio costituisce un passaggio necessario verso una possibile rivelazione. Come osserva lo stesso autore, si tratta di «un viaggiare tra luce e buio, un navigare nel gioco delle attese che sono intagli di memoria e ritagli di tempo».

L’intera raccolta si fonda su una rete di polarità simboliche: luce e tenebra, vita e morte, verità e menzogna, umano e divino, autenticità e inautenticità, speranza e inquietudine. In questa prospettiva la morte non rappresenta un annientamento, bensì una soglia conoscitiva, come testimoniano versi emblematici quali quelli di Amico cimitero, dove morte e vita appaiono «gemelli nel seno d’una madre». Anche il tramonto assume una funzione liminale, momento in cui l’uomo è chiamato a scegliere tra verità e menzogna.

La ricerca della verità costituisce il vero asse portante dell’opera. Pisana denuncia una società nella quale la verità viene deformata, mercificata e continuamente occultata. Tuttavia la sua non è una riflessione esclusivamente filosofica, bensì profondamente esistenziale. Il poeta accetta la condizione del “folle” e del “reietto” pur di restare fedele alla parola autentica, opponendosi al «male dell’indifferenza», autentico nucleo etico della raccolta.

Parallelamente si sviluppa il motivo della luce come promessa di rinascita. La dialettica luce-tenebra non assume soltanto un valore simbolico, ma diventa una categoria morale attraverso cui interpretare la realtà contemporanea. La luce coincide con la speranza di un nuovo umanesimo, mentre la notte rappresenta il tempo dell’attesa e della purificazione.

Particolarmente significativa è la riflessione sulla parola poetica. Per Pisana la parola non costituisce soltanto uno strumento espressivo, ma diviene luogo di verità, memoria e trasformazione spirituale. Essa è insieme preghiera, ferita, testimonianza e rivelazione. Da qui nasce una vera e propria poetica della parola, continuamente attraversata dalla luce e orientata verso una lingua capace di accedere al mistero.

L’altra grande direttrice della silloge è la dimensione del sacro. La fede non si presenta come semplice contenuto confessionale, ma come orizzonte conoscitivo entro cui la condizione umana acquista significato. In questo senso la poesia di Pisana mostra significative consonanze con autori quali David Maria Turoldo e Boris Pasternak, accomunati dalla capacità di fondere tensione civile, ricerca spirituale e interrogazione metafisica.

Sul piano formale prevale il verso libero, governato più dal ritmo del pensiero che da schemi metrici tradizionali. Il linguaggio è elevato, filosofico e simbolicamente ricco, senza tuttavia risultare artificioso. La raccolta si distingue per un sapiente impiego di metafore, antitesi, ossimori, sinestesie e personificazioni, mentre la musicalità nasce soprattutto da parallelismi, riprese lessicali e pause sintattiche. Le liriche non si presentano come testi isolati, ma costruiscono un organismo unitario nel quale ogni componimento contribuisce allo sviluppo dell’itinerario spirituale complessivo.

Uno degli aspetti più convincenti dell’opera è il suo intenso fervore immaginativo, capace di intrecciare registri analitici e visionari, riflessione filosofica e tensione profetica. La poesia di Pisana evita il puro lirismo sentimentale per approdare a una parola meditativa, talvolta orante e talvolta apertamente denunciatoria. Immagini come il «cimitero maestro», il «legno della croce», il «vestito bianco al tramonto» o il «respiro dell’onda» riescono a coniugare efficacemente finitudine e infinito, materia e trascendenza.

Naturalmente l’opera presenta anche alcuni elementi discutibili. Il registro elevato, la costante densità metafisica e il marcato impianto teologico possono risultare impegnativi per lettori abituati a una poesia più quotidiana, minimale o sperimentale.

L’esilio della notte si impone come una delle prove più mature del percorso poetico di Domenico Pisana: un’opera coerente, intensamente meditata e linguisticamente sorvegliata, che concepisce la poesia come esercizio di conoscenza e di responsabilità etica.

Più che offrire risposte definitive, il libro invita il lettore ad abitare il mistero, facendo della notte il luogo privilegiato della ricerca della verità e della speranza. È una poesia di resistenza all’indifferenza, di vigilanza interiore e di apertura al trascendente, destinata a chi riconosce nella parola poetica non soltanto un’esperienza estetica, ma anche uno strumento di interrogazione radicale sull’esistenza.

Nel complesso, L’esilio della notte è una silloge di elevato spessore poetico e letterario, capace di coniugare profondità speculativa, coerenza architettonica e qualità espressiva. Un libro che merita una lettura attenta e meditata, soprattutto da parte di chi continua a interrogare il senso dell’essere attraverso una tradizione lirico-filosofica ancora sorprendentemente vitale.

Hossam Barahat

Hossam Barakat vive al Cairo, ha consguito la laurea in Lingua e Letteratura italiana presso la Faculty of Al-Alsun Ain Shams University, e pubblica spesso sue poesie sul blog “Alidicarta.it”. E’ autore di due raccolte poetiche: “Atomi in divenire” e “Polifonia dell’Io”.

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