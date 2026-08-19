Modica, grave incidente sulla Sp45: trentenne in Rianimazione dopo lo schianto contro un muro a secco

Modica, 19 agosto 2026 – È ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica un uomo di circa 30 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 agosto, intorno alle 3, lungo la Sp45, la vecchia strada che collega Modica a Pozzallo. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il veicolo sul quale viaggiava il giovane, per cause che devono essere accertate, sarebbe finito contro un muro di pietre a secco. L’impatto è stato particolarmente violento. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori del 118. Il giovane è stato raggiunto dall’ambulanza e, considerate le gravi condizioni, trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica. I medici hanno riscontrato un politrauma e si è reso necessario un intervento chirurgico. Al termine dell’operazione, il trentenne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove resta sotto stretta osservazione. La prognosi, al momento, rimane riservata. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e chiarire le cause dell’incidente. Spetterà alle forze dell’ordine, attraverso i rilievi effettuati sul luogo dello schianto e gli ulteriori accertamenti, stabilire la dinamica esatta. Tra le prime informazioni circolate c’è anche l’ipotesi che, poco prima dell’impatto, possa esserci stato un sorpasso. Si tratta però di un elemento ancora da verificare e che dovrà essere confermato dagli accertamenti investigativi. Restano quindi da chiarire tutti gli aspetti dell’incidente, mentre a Modica si segue con apprensione l’evolversi delle condizioni del giovane.

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