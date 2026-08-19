Curva ospiti al “Pietro Scollo” e scontri a mezzo stampa: il caos istituzionale del Comune di Modica

MODICA, 19 Agosto 2026 –

Sarà pure agosto, sarà pure quel torpore post-Ferragosto che a Palazzo San Domenico sembra avere valore di legge non scritta, ma qualcuno prima o poi dovrà spiegarci come funziona davvero la catena di comunicazione al Comune di Modica.

Perché la vicenda della curva ospiti allo stadio “Pietro Scollo” — o campo Caitina, scegliete voi, tanto pare che nemmeno in Comune si siano messi d’accordo sul nome — ha il pregio di mostrarci in diretta streaming, gratis e senza bisogno di convocazioni, che qui di regia neppure l’ombra.

Riassumiamo per chi in questi giorni era più impegnato con l’ombrellone che con le “notizie”.

Un assessore rilascia dichiarazioni a questa testata su tempi e modalità dei lavori. Passano poche ore e arriva, con una buona dose di sorpresa, un dirigente che scrive di suo pugno al Direttore di questa redazione per far sapere che le parole “imputabili” all’assessore sono “personali” e non impegnano l’ufficio. Non un comunicato coordinato in carta intestata, non una nota congiunta, non un post sui social ufficiali del Comune.

Semplicemente un dipendente dell’Ente (con un ruolo importante, sia chiaro, ma pur sempre dipendente) che, di fatto, si mette a fare comunicazione in prima persona, smentendo pubblicamente un componente della Giunta.

Ora, un ripasso veloce di educazione civica che non guasta mai: il Testo Unico sul Pubblico Impiego (art. 4 del D.Lgs. 165/2001) è chiarissimo nel dire che ai dirigenti spetta la gestione amministrativa e tecnica, mentre l’indirizzo politico resta appannaggio degli organi di governo. Tradotto: il dirigente può — anzi deve — precisare gli aspetti tecnici di sua competenza, ma la linea di comunicazione verso i cittadini, quella, dovrebbe restare in mano a chi la responsabilità politica se l’è presa candidandosi.

E qui arriva il secondo capitolo del manuale Cencelli della comunicazione pubblica che a Palazzo San Domenico pare si sia impolverato tra gli scaffali delle librerie: la Legge 150/2000, quella che disciplina proprio l’informazione e la comunicazione delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 9 prevede che l’ufficio stampa sia diretto da un coordinatore — il capo ufficio stampa — che tiene i rapporti con i media sulla base delle direttive dell’ente. Peccato che quella poltrona, a Modica, sia vuota da quando è andato in pensione, ormai anni fa, l’ultimo capo ufficio stampa del Comune. Da allora, di fatto, nessuno è chiamato a guidare stabilmente la comunicazione istituzionale (da non confondere con quella politica fatta da Sindaca e Assessori): e infatti si vede, si vede benissimo, con dirigenti che si sentono in diritto di scrivere comunicati-fai-da-te per correggere gli assessori.

Se non bastasse la norma nazionale, il Comune di Modica si è pure dato una regola tutta sua: il Codice di Comportamento integrativo approvato con Delibera di Giunta n. 285/2020, che ribadisce — nero su bianco — che dipendenti e dirigenti devono raccordarsi con l’Ufficio Stampa e con il vertice dell’ente per tutto ciò che riguarda la comunicazione esterna e la tutela dell’immagine dell’Amministrazione. Un codice che, a quanto pare, si legge poco (e non solo per la comunicazione esterna, ma questa è un’altra storia!): perché se il raccordo previsto dalla delibera fosse stato davvero rispettato, la vicenda della curva ospiti si sarebbe risolta in maniera diversa, non con un carteggio pubblico tra dirigente e assessore.

Il bello è che non si tratta nemmeno di un episodio isolato: negli ultimi mesi situazioni analoghe — dichiarazioni smentite, post sui social passate per interpretazioni personali, precisazioni incrociate, comunicati che si rincorrono tra uffici diversi dello stesso ente — si sono ripetute più di una volta. Ogni volta un pezzo diverso dell’amministrazione che parla per conto proprio, smentisce, precisa, rettifica.

Sembra sempre meno un Comune e più un gruppo WhatsApp senza amministratore.

E allora la domanda, semplice semplice, è questa: chi tiene le fila della comunicazione istituzionale a Modica? La risposta sembrerebbe semplice e intuitiva: senza un Ufficio Stampa, i compiti sono delegati al vertice dell’Ente. Ma la realtà sembra essere ben altra!

Allora forse il problema non è la tribuna ospiti dello stadio, né chi ha ragione tra assessore e dirigente sull’affidamento diretto.

Il problema è che in questo Comune la comunicazione istituzionale non è un servizio per i cittadini, ma è un terno al lotto, giocato a turno da chi si trova per caso a voler dire la propria, in assenza, va ricordato, di chi quel servizio dovrebbe per legge coordinare e saper gestire, anche alla luce dell’obbligo fissato di essere “giornalista”.

E i cittadini, va da sé, restano lì ad aspettare che da palazzo San Domenico si oda una voce solista o (è la democrazia, bellezza!), un coro di voci. Sperando però canti, almeno, lo stesso spartito.

Il Direttore

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