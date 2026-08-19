Pozzallo, fondi regionali e manutenzione stradale: l’amministrazione fa chiarezza e annuncia 150mila euro dal governo

POZZALLO, 19 Agosto 2026 — L’Amministrazione comunale di Pozzallo interviene con una nota ufficiale per fare chiarezza sull’origine dei fondi e sulle polemiche relative alla gestione delle risorse pubbliche e alla manutenzione delle strade cittadine.

Al centro del chiarimento ci sono 46.650 euro, somma che, contrariamente a quanto ventilato da alcune critiche, non rappresenta un tesoretto preesistente e deliberatamente distolto dalla viabilità. L’amministrazione specifica, infatti, che tali risorse provengono direttamente dalla Regione Siciliana e sono il frutto del lavoro di programmazione e intercettazione fondi svolto nei primi sei mesi di mandato.

Sul fronte del rifacimento e della cura della rete viaria, l’esecutivo ha voluto rassicurare la cittadinanza confermando che, come di consueto, con l’arrivo della stagione autunnale prenderanno il via gli interventi di manutenzione. “A supporto di questi cantieri – spiegano i consiglieri comunali Barbara Sparacino, Francesco Giannone, Francesco Ammatuna e Antonio Zocco Pisana – il Sindaco ha, inoltre, reperito ulteriori 150.000 euro stanziati direttamente dal Governo centrale a Roma”. I consiglieri affrontano poi il tema dell’offerta culturale e dell’intrattenimento cittadino. “L’amministrazione rivendica la capacità di organizzare eventi e momenti di aggregazione senza pesare sulle casse comunali, riuscendo a conciliare la vivacità della città con gli interventi infrastrutturali grazie a fondi extra-bilancio”.

Salva