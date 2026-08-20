Terremoto sull’Etna: nuova scossa di magnitudo 3.1 sulla faglia della Pernicana

CATANIA,20 Agosto 2026 – Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 della scala Richter è stata registrata questa mattina, giovedì 20 agosto, sul versante nord dell’Etna, interessando la zona della faglia della Pernicana. L’evento sismico, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con epicentro situato circa 10 chilometri a sud-ovest di Linguaglossa e a una profondità estremamente superficiale di soli 2 chilometri, è stato chiaramente avvertito dai residenti della zona. Questo nuovo movimento tellurico segue l’intensa attività sismica e vulcanica degli ultimi giorni e si colloca all’interno delle consuete dinamiche legate alle pressioni e ai movimenti strutturali del vulcano. Nonostante la riattivazione della faglia, non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma l’area e l’evoluzione dell’attività etnea restano costantemente sotto lo stretto monitoraggio dell’Osservatorio Etneo di Catania e delle autorità di Protezione Civile.

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