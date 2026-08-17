Questione sicurezza a Ragusa: stretta della Polizia di Stato con trenta provvedimenti preventivi

RAGUSA, 17 Agosto 2026 – La Polizia di Stato di Ragusa punta con decisione sull’attività di prevenzione per arginare l’illegalità diffusa sul territorio provinciale. In attuazione di una strategia mirata al contrasto dei reati, nei giorni scorsi il Questore della provincia di Ragusa ha adottato trenta provvedimenti nei confronti di soggetti considerati socialmente pericolosi, notificando un pacchetto articolato di misure di prevenzione.

Nel dettaglio, il bilancio operativo comprende due ammonimenti emessi per casi di violenza domestica, quattordici avvisi orali, sei fogli di via obbligatori con divieto di ritorno in diversi comuni della provincia iblea e sei D.AC.UR, il divieto di accesso alle aree urbane introdotto per arginare comportamenti molesti o pericolosi come l’ubriachezza molesta e gli atti contro il decoro in luoghi sensibili come stazioni, piazze e monumenti.

A questo significativo giro di vite si aggiungono altri due provvedimenti disposti dal Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, che ha accolto integralmente le proposte avanzate dalla Questura di Ragusa. Il primo provvedimento ha imposto la sorveglianza speciale con divieto di avvicinamento alla parte offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico, attivato d’urgenza nel quadro delle tutele previste dal Codice Rosso. Il secondo ha invece disposto la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nei confronti di un individuo stabilmente dedito ad attività illecite.

L’intera operazione è il risultato di un’attenta e minuziosa attività di analisi e controllo condotta dagli uffici della Questura, che hanno lavorato in stretta sinergia con i Commissariati distaccati e le altre forze di polizia. L’obiettivo primario di questa massiccia azione preventiva è intercettare e neutralizzare sul nascere le condotte illecite, sfruttando gli strumenti normativi a disposizione per tutelare la sicurezza pubblica prima ancora che i reati possano essere reiterati o degenerare in conseguenze estreme.

Questa importante risposta istituzionale conferma la linea di fermezza adottata dalla Polizia di Stato nel territorio ragusano, mantenendo un’attenzione particolare e costante sulla prevenzione dei reati predatori, delle truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione e della violenza di genere.

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