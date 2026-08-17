CATANIA, 17 Agosto 2026 – Nuovo aggiornamento sull’Etna e sui voli a Catania: dalle 11:30 di oggi, 17 agosto 2026, la situazione cambia per chi viaggia. La chiusura del settore B1 dello spazio aereo è stata prorogata, ma è stato riaperto il settore B2. Per gli aerei in arrivo c’è un freno ai voli, con un massimo di 10 atterraggi all’ora, mentre chi deve partire può farlo senza alcuna restrizione. Tutte queste regole resteranno valide fino alle 12 di domani, 18 agosto. La situazione e la direzione dei venti continuano a essere monitorate da vicino e il prossimo punto della situazione è previsto per questa sera alle 21.
Etna, nuovo aggiornamento sui voli: riapre il settore B2, limite agli atterraggi fino a domani
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