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Politica | Ragusa

Firrincieli(M5S Ragusa): “Episodio da decifrare all’impianto di atletica leggera”

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Ragusa, 17 agosto 2026 – All’impianto di atletica leggera “Laura Guastella” di Ragusa si è verificato un episodio che ha destato preoccupazione tra gli sportivi e i cittadini.

Qualcuno ha spostato il grande materasso di caduta del salto in alto e ha smontato le sbarre di ferro sulla pista, manomettendo parte delle attrezzature utilizzate dagli atleti. L’accaduto è stato segnalato da un cittadino, che ha chiesto se fosse necessario informare le autorità competenti.

Sul caso è intervenuto il consigliere comunale Sergio Firrincieli, che ha raccolto la segnalazione e si è attivato per informare l’ufficio sport del Comune. «Ogni segnalazione dei cittadini è preziosa – ha dichiarato – perché ci consente di intervenire tempestivamente e risolvere situazioni che compromettono il decoro e la funzionalità degli impianti pubblici».

Secondo alcune ipotesi, il danneggiamento potrebbe essere stato causato dal forte vento che negli ultimi giorni ha interessato la città, ma non si esclude che possa trattarsi di un atto di vandalismo. In ogni caso, l’ufficio Sport del Comune ha già preso in carico la segnalazione e provvederà a ripristinare nelle prossime ore le attrezzature e a verificare la natura dell’episodio.

Firrincieli ha ribadito l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla cura degli spazi sportivi cittadini, sottolineando come la collaborazione tra cittadini e amministrazione sia fondamentale per preservare luoghi che rappresentano un punto di riferimento per tanti giovani e appassionati di atletica.

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