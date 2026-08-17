Scontro politico a Modica: Forza Italia risponde a Fratelli d’Italia e replica alla consigliera Frasca

MODICA, 17 Agosto 2026 — Botta e risposta infuocato sulla scena politica modicana. Il segretario cittadino di Forza Italia, Giorgio Aprile, interviene per fare chiarezza su due fronti caldi: i rapporti interni al centrodestra, in particolare con Fratelli d’Italia e le recenti polemiche sollevate dalla consigliera di opposizione Elena Frasca in merito alla dichiarazione di dissesto finanziario.

Il primo affondo di Forza Italia riguarda la nota diffusa nelle scorse settimane dal circolo cittadino di Fratelli d’Italia, in cui si parlava di un confronto orientato a “soluzioni condivise”. Una ricostruzione fermamente respinta da Aprile: “Nonostante i ripetuti tentativi di dialogo avviati dalla nostra parte, io personalmente ho chiamato e cercato Marco Nanì, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, che si è sempre sottratto a un confronto diretto e sostanziale”.

Per gli azzurri le dichiarazioni del partito della Meloni non corrisponderebbero alla realtà dei fatti, dal momento che non risulterebbe alcun incontro, formale o informale, finalizzato alla presentazione di proposte concrete o alla ricerca di un accordo.

“Con chi avrebbe dialogato?” si chiede polemicamente Aprile, invitando a rendere pubbliche le eventuali interlocuzioni a tutela della trasparenza politica.

Forza Italia ribadisce di non cercare “postazioni ad ogni costo”, ma di assumersi la responsabilità di portare avanti progetti concreti per il bene della città. Da qui l’invito formale a un confronto pubblico e trasparente, senza ambiguità, per capire chi abbia davvero scelto la via del dialogo e chi, invece, abbia fatto un passo indietro di fronte a una sfida amministrativa definita “dura e faticosa”.

La seconda parte della nota è dedicata alle recenti dichiarazioni della consigliera di opposizione Elena Frasca. Forza Italia difende con forza la scelta compiuta dall’amministrazione.

La decisione di dichiarare il dissesto finanziario viene definita una “dolorosa necessità” impesa da un’eredità debitoria pregressa quantificata in circa 120 milioni di euro. Unica via tracciata dalla legge per avviare un risanamento trasparente sotto il controllo di una Commissione speciale.

Respinte al mittente le accuse secondo cui il progetto politico sarebbe “morto” per una scelta unilaterale del Sindaco. Al contrario, quel percorso includeva proprio l’impegno a risanare la crisi finanziaria con senso di responsabilità.

L’adesione del Sindaco a Forza Italia e la nascita della nuova maggioranza insieme a “PrendiamociCura” vengono definite tappe legittime e trasparenti, nate da una verifica di metà mandato per imprimere slancio e concretezza all’azione di governo.

Infine, Aprile lancia un appello all’opposizione: superare la polemica sterile e presentare in Aula soluzioni concrete, ricordando che l’amministrazione Monisteri sta lavorando senza sosta al bilancio stabilmente riequilibrato e alla tutela dei creditori. “L’auspicio è che da oggi si passi dalle parole ai fatti”, conclude il segretario cittadino di Forza Italia Modica.

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