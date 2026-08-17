Non solo mercati e finanza: il nuovo magazine che racconta l’uomo di oggi a 360 gradi

Negli ultimi anni il panorama dell’informazione online rivolta a un pubblico maschile adulto si è fatto sempre più affollato, ma quasi sempre polarizzato: da una parte le testate finanziarie, tecniche e spesso poco accessibili a chi non lavora nel settore; dall’altra i magazine lifestyle, concentrati su moda, orologi e stile, ma raramente interessati a ciò che accade nei mercati o nell’economia reale. È in questo spazio, apparentemente vuoto, che si inserisce menchic.it, magazine online dedicato al lifestyle e al business al maschile, pensato per un pubblico di uomini tra i 30 e i 60 anni.

L’idea alla base del progetto è semplice quanto, finora, poco esplorata: un uomo che segue con attenzione l’andamento dei mercati finanziari è spesso lo stesso che si prende cura della propria immagine, che riflette sul proprio equilibrio personale, che a un certo punto della vita si interroga su un possibile cambio di rotta professionale. Sono facce della stessa persona, raramente raccontate insieme.

Un palinsesto editoriale che cresce per rubriche

menchic.it sta costruendo la propria identità attraverso una serie di rubriche verticali, pensate per accompagnare il lettore nel tempo e non solo per intercettare la curiosità del momento. Tra i filoni in sviluppo, un percorso di analisi tecnica dei mercati finanziari organizzato per livelli di approfondimento progressivi — pensato tanto per chi si avvicina per la prima volta al trading quanto per chi vuole affinare competenze già acquisite — e una rubrica che ripercorre le grandi crisi economiche della storia, dal crollo di Wall Street del 1929 fino alle crisi più recenti, lette non come semplice cronaca del passato ma come chiave di lettura per capire il presente.

Accanto ai temi economici trova spazio anche una riflessione più intima: una rubrica dedicata alla reinvenzione professionale e personale degli uomini dopo i 45 anni, età in cui molti si trovano ad affrontare passaggi generazionali in azienda, ripensamenti di carriera o semplicemente il desiderio di dare una nuova direzione alla propria vita. Un tema che, a giudicare dall’attenzione crescente che sta ricevendo online negli ultimi tempi, sembra intercettare un bisogno reale e finora poco raccontato.

Non manca l’attenzione al patrimonio artigianale italiano — raccontato attraverso interviste dirette a chi lo produce ogni giorno con le proprie mani — né percorsi alla ricerca di luoghi di meditazione e ritiro nel mondo, pensati per chi cerca anche momenti di pausa lontano dai ritmi frenetici della quotidianità.

L’obiettivo: uno spazio di riferimento, non solo un magazine

“Non volevamo un altro sito che parlasse solo di moda o solo di finanza”, si legge nella presentazione del progetto. “L’obiettivo è raccontare l’uomo contemporaneo nella sua interezza: chi investe, chi si prende cura di sé, chi a un certo punto della vita decide di ricominciare.”

Con una pubblicazione quotidiana di nuovi contenuti e un’attenzione costante alla qualità dell’informazione, menchic.it punta a diventare un punto di riferimento stabile per i suoi lettori, più che una semplice raccolta di articoli isolati.

Per scoprire i contenuti del magazine, è possibile visitare menchic.it.

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