  • 17 Agosto 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 17 Agosto 2026 -
Marina di Modica | Sport

Modica Summer Sport, cala il sipario sulla prima edizione: Marina di Modica guarda al futuro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 agosto 2026 – Cala il sipario sulla prima edizione del Modica Summer Sport, ma a Marina di Modica resta la consapevolezza di aver avviato un percorso che guarda già al futuro. Per diversi giorni il litorale modicano è diventato un grande spazio dedicato allo sport, all’intrattenimento e alla socialità, coinvolgendo atleti, associazioni, volontari, famiglie e visitatori. Un’esperienza che ha portato energia e partecipazione sul lungomare, confermando il potenziale di Marina di Modica come location capace di ospitare manifestazioni sportive e iniziative in grado di valorizzare il territorio. Il Modica Summer Sport nasceva come una scommessa. Al termine della prima edizione, gli organizzatori tracciano un bilancio positivo e sottolineano soprattutto la capacità del progetto di mettere insieme realtà diverse, accomunate dalla volontà di investire nello sport e nella promozione del territorio. Un risultato raggiunto anche grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha accompagnato il progetto fin dalle sue fasi di realizzazione. Un ringraziamento viene rivolto inoltre agli sponsor e ai partner, il cui sostegno ha contribuito concretamente alla riuscita della manifestazione. «Il Modica Summer Sport non è stato soltanto un evento – sottolineano gli organizzatori – ma una scommessa. E oggi possiamo dire di averla vinta». Un ringraziamento va quindi agli atleti, alle associazioni, ai collaboratori, ai volontari e a tutte le persone che hanno preso parte alle iniziative. È proprio la partecipazione registrata nel corso della manifestazione a rappresentare uno degli elementi più significativi di questa prima esperienza. Lo sport, del resto, può diventare uno strumento importante di aggregazione e, allo stesso tempo, di promozione turistica e territoriale. La presenza di eventi sportivi sul litorale può contribuire a rendere Marina di Modica un punto di riferimento non soltanto per la stagione balneare, ma anche per iniziative capaci di attrarre pubblico e creare nuove occasioni di incontro. La prima edizione del Modica Summer Sport, in questa prospettiva, viene considerata dagli organizzatori non come un traguardo, ma come un punto di partenza. L’obiettivo è infatti quello di proseguire il percorso, ampliando eventualmente il programma e coinvolgendo sempre più realtà sportive, associazioni e partner, affinché Marina di Modica possa diventare una location stabile per tornei, manifestazioni ed eventi dedicati allo sport. «Abbiamo acceso una luce sullo sport a Marina di Modica e dimostrato che il nostro litorale può diventare un riferimento per eventi, tornei e iniziative capaci di richiamare persone, entusiasmo e nuove opportunità», spiegano gli organizzatori. Il sipario, dunque, si chiude sulla prima edizione. Ma l’intenzione è già quella di riaprilo presto. Marina di Modica ha risposto presente. Il Modica Summer Sport anche. E la prossima sfida è già all’orizzonte.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube