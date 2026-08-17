Modica Summer Sport, cala il sipario sulla prima edizione: Marina di Modica guarda al futuro

Modica, 17 agosto 2026 – Cala il sipario sulla prima edizione del Modica Summer Sport, ma a Marina di Modica resta la consapevolezza di aver avviato un percorso che guarda già al futuro. Per diversi giorni il litorale modicano è diventato un grande spazio dedicato allo sport, all’intrattenimento e alla socialità, coinvolgendo atleti, associazioni, volontari, famiglie e visitatori. Un’esperienza che ha portato energia e partecipazione sul lungomare, confermando il potenziale di Marina di Modica come location capace di ospitare manifestazioni sportive e iniziative in grado di valorizzare il territorio. Il Modica Summer Sport nasceva come una scommessa. Al termine della prima edizione, gli organizzatori tracciano un bilancio positivo e sottolineano soprattutto la capacità del progetto di mettere insieme realtà diverse, accomunate dalla volontà di investire nello sport e nella promozione del territorio. Un risultato raggiunto anche grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, che ha accompagnato il progetto fin dalle sue fasi di realizzazione. Un ringraziamento viene rivolto inoltre agli sponsor e ai partner, il cui sostegno ha contribuito concretamente alla riuscita della manifestazione. «Il Modica Summer Sport non è stato soltanto un evento – sottolineano gli organizzatori – ma una scommessa. E oggi possiamo dire di averla vinta». Un ringraziamento va quindi agli atleti, alle associazioni, ai collaboratori, ai volontari e a tutte le persone che hanno preso parte alle iniziative. È proprio la partecipazione registrata nel corso della manifestazione a rappresentare uno degli elementi più significativi di questa prima esperienza. Lo sport, del resto, può diventare uno strumento importante di aggregazione e, allo stesso tempo, di promozione turistica e territoriale. La presenza di eventi sportivi sul litorale può contribuire a rendere Marina di Modica un punto di riferimento non soltanto per la stagione balneare, ma anche per iniziative capaci di attrarre pubblico e creare nuove occasioni di incontro. La prima edizione del Modica Summer Sport, in questa prospettiva, viene considerata dagli organizzatori non come un traguardo, ma come un punto di partenza. L’obiettivo è infatti quello di proseguire il percorso, ampliando eventualmente il programma e coinvolgendo sempre più realtà sportive, associazioni e partner, affinché Marina di Modica possa diventare una location stabile per tornei, manifestazioni ed eventi dedicati allo sport. «Abbiamo acceso una luce sullo sport a Marina di Modica e dimostrato che il nostro litorale può diventare un riferimento per eventi, tornei e iniziative capaci di richiamare persone, entusiasmo e nuove opportunità», spiegano gli organizzatori. Il sipario, dunque, si chiude sulla prima edizione. Ma l’intenzione è già quella di riaprilo presto. Marina di Modica ha risposto presente. Il Modica Summer Sport anche. E la prossima sfida è già all’orizzonte.

Salva