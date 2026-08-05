Pozzallo. A settembre Vincenti lascia e arriva il nuovo comandante della Capitaneria di Porto

POZZALLO, 05 Agosto 2026 – Si scalda il motore del passaggio di consegne formale alla guida della Capitaneria di Porto di Pozzallo. A partire dal prossimo mese di settembre, il comando della Guardia Costiera iblea passerà ufficialmente nelle mani di Amleto Piccinno, 46 anni, reduce da un lungo e proficuo percorso professionale che lo ha visto impegnato per ben nove anni a Mazara del Vallo.

L’arrivo del nuovo comandante Piccinno segna però anche il momento dei bilanci per una delle stagioni più intense e complesse del comparto marittimo locale. La staffetta avviene infatti dopo il biennio magistralmente guidato dal comandante uscente, Luigi Vincenti, il cui operato lascia un segno profondo sul territorio.

L’esperienza del comandante Vincenti al timone della Capitaneria pozzallese si chiude sotto il segno dell’eccellenza. Nei suoi due anni di mandato, Vincenti ha saputo governare con fermezza, sensibilità e straordinaria competenza le molteplici sfide di un porto strategico, cerniera cruciale per il Mediterraneo centrale.

Sotto la sua direzione, la Guardia Costiera ha raggiunto standard operativi elevatissimi, distinguendosi non solo nella complessa gestione dei flussi migratori e nelle delicate operazioni di ricerca e soccorso in mare (SAR), ma anche sul fronte della tutela ambientale, del contrasto alla pesca illegale e della sicurezza della navigazione commerciale e da diporto. Vincenti lascia a Pozzallo un comando efficiente e un legame solidissimo con le istituzioni locali e la cittadinanza, frutto di un dialogo costante e di un encomiabile spirito di servizio.

A raccogliere questo importante testimone sarà Amleto Piccinno. Originario di Maglie (Lecce), Piccinno vanta una solida carriera all’interno del Corpo, avendo già prestato servizio presso le Capitanerie di Trapani e Otranto, prima di stabilirsi a Mazara del Vallo. In terra trapanese ha ricoperto ruoli di grande responsabilità, tra cui quello di capo sezione Vts, capo servizio operativo e, infine, vice comandante.

“Sono stati anni di intenso lavoro ma anche di relazioni umane straordinarie – ha dichiarato Piccinno congedandosi da Mazara – un’esperienza formativa per la carriera che difficilmente si può dimenticare”.

Il mese di settembre vedrà quindi la cerimonia ufficiale del “passaggio di bitta”. Per Pozzallo si apre un nuovo capitolo di continuità istituzionale nel segno dell’efficienza e della sicurezza in mare, forti dell’ottimo solco tracciato da Luigi Vincenti e pronti a dare il benvenuto al comandante Piccinno.

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