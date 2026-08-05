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Ragusa | Sport

Basket. Serie B Interregionale: la Virtus Ragusa debutta in casa contro Marigliano

Pubblicato il calendario del prossimo campionato: prima trasferta a Catanzaro, l'ultima a Gela
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Ragusa, 05 agosto 2026 – La SuperConveniente Virtus Ragusa di basket farà il proprio esordio nel campionato di Serie B Interregionale domenica 27 settembre al PalaPadua contro la Promobasket Marigliano. Ieri la pubblicazione del calendario. La prima trasferta è in programma la settimana successiva, il 4 ottobre, sul parquet della Basket Academy Catanzaro.

Quattro le avversarie siciliane inserite nel girone F. Il primo derby sarà quello casalingo contro gli Svincolati Milazzo, in calendario l’8 novembre, con ritorno il 21 febbraio. La Virtus affronterà Barcellona in trasferta il 15 novembre e al PalaPadua il 28 febbraio; la Basket School Messina il 13 dicembre al PalaTracuzzi e il 4 aprile a Ragusa. Doppio confronto con Gela il 20 dicembre al PalaPadua (prima della pausa natalizia) e l’11 aprile al PalaLivatino. Proprio la trasferta di Gela chiuderà la regular season.

La competenza organizzativa del campionato è affidata alla FIP Campania. Il girone F è composto da 14 squadre, che si affronteranno in gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate. Le prime otto classificate accederanno ai playoff, mentre la nona manterrà direttamente la categoria. Le formazioni dal decimo al tredicesimo posto disputeranno i playout; l’ultima classificata retrocederà direttamente in Serie C.

Playoff e playout si giocheranno al meglio delle tre partite. La vincente dei playoff del girone F affronterà la vincente del girone E nella finale di Conference, che assegnerà un posto nella Serie B Nazionale 2027/28. La perdente prenderà parte, in campo neutro, a uno spareggio con le perdenti delle altre due finali di Conference: la vincente conquisterà l’ultimo posto disponibile per la promozione. Nei prossimi giorni verranno ufficializzati gli orari delle partite.

IL CALENDARIO

1ª giornata – 27 settembre 2026
SuperConveniente Virtus Ragusa–Promobasket Marigliano

2ª giornata – 4 ottobre 2026
Basket Academy Catanzaro–SuperConveniente Virtus Ragusa

3ª giornata – 11 ottobre 2026
SuperConveniente Virtus Ragusa–Air Basket Termoli

4ª giornata – 18 ottobre 2026
Bim Bum Basket Rende–SuperConveniente Virtus Ragusa

5ª giornata – 25 ottobre 2026
SuperConveniente Virtus Ragusa–Miwa Basket Benevento

6ª giornata – 1° novembre 2026
Virtus Sarno–SuperConveniente Virtus Ragusa

7ª giornata – 8 novembre 2026
SuperConveniente Virtus Ragusa–Svincolati Milazzo

8ª giornata – 15 novembre 2026
Barcellona Basket–SuperConveniente Virtus Ragusa

9ª giornata – 22 novembre 2026
SuperConveniente Virtus Ragusa–Pallacanestro Sora

10ª giornata – 28 novembre 2026
Polisportiva Matese–SuperConveniente Virtus Ragusa

11ª giornata – 6 dicembre 2026
SuperConveniente Virtus Ragusa–Angri Pallacanestro

12ª giornata – 13 dicembre 2026
Basket School Messina–SuperConveniente Virtus Ragusa

13ª giornata – 20 dicembre 2026
SuperConveniente Virtus Ragusa–Gela Basket

14ª giornata – 10 gennaio 2027
Promobasket Marigliano–SuperConveniente Virtus Ragusa

15ª giornata – 17 gennaio 2027
SuperConveniente Virtus Ragusa–Basket Academy Catanzaro

16ª giornata – 24 gennaio 2027
Air Basket Termoli–SuperConveniente Virtus Ragusa

17ª giornata – 31 gennaio 2027
SuperConveniente Virtus Ragusa–Bim Bum Basket Rende

18ª giornata – 6 febbraio 2027
Miwa Basket Benevento–SuperConveniente Virtus Ragusa

19ª giornata – 14 febbraio 2027
SuperConveniente Virtus Ragusa–Virtus Sarno

20ª giornata – 21 febbraio 2027
Svincolati Milazzo–SuperConveniente Virtus Ragusa

21ª giornata – 28 febbraio 2027
SuperConveniente Virtus Ragusa–Barcellona Basket

22ª giornata – 7 marzo 2027
Pallacanestro Sora–SuperConveniente Virtus Ragusa

23ª giornata – 14 marzo 2027
SuperConveniente Virtus Ragusa–Polisportiva Matese

24ª giornata – 21 marzo 2027
Angri Pallacanestro–SuperConveniente Virtus Ragusa

25ª giornata – 4 aprile 2027
SuperConveniente Virtus Ragusa–Basket School Messina

26ª giornata – 11 aprile 2027
Gela Basket–SuperConveniente Virtus Ragusa

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