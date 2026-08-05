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Ragusa, detenzione di armi clandestine: la Polizia arresta un 28enne

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RAGUSA, 05 Agosto 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne a Ragusa con l’accusa di detenzione abusiva di arma clandestina, al termine di una complessa attività investigativa condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura. Nel corso della perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto due pistole classificate come armi clandestine: si trattava in origine di armi a salve che erano state successivamente modificate per essere rese potenzialmente offensive. Insieme alle pistole sono stati scovati e sequestrati anche i relativi caricatori e munizionamento compatibile, abilmente occultati. Dopo le formalità di rito e la messa in sicurezza dell’intero materiale illecito sequestrato, il 28enne è stato associato alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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