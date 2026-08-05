“Il manuale del buon politico” di Luigi Sturzo: l’arte del dialogo tra cultura e politica/4…di Domenico Pisana



“Sono due mondi, cultura e politica; possono trovarsi in urto nella quotidiana vita di ogni giorno; ma di tanto in tanto, dall’uno e dall’altro campo verranno voci potenti che scuotono i popoli. Il filosofo, lo scienziato l’artista vi daranno la loro impronta autonoma come interpreti di ideali perenni e universali. Il vero uomo politico realizzerà nei fatti e nelle leggi solo quel che risulta vivo nella coscienza dell’umanità” (Da: Il manuale del buon politico di Luigi Sturzo, p.83)

Nel 1949, Luigi Sturzo scriveva parole che sembrano scritte oggi per commentare la nostra attualità. Nel suo Manuale del buon politico, ricordava che cultura e politica sono “due mondi” distinti, spesso in attrito tra loro, ma profondamente interconnessi.

Cosa ci insegna questa riflessione oggi?

Il primo insegnamento sturziano evidenzia quanto sia importante “l’autonomia della cultura”: la scienza, l’arte, le lettere e la filosofia non devono essere “ancelle” del potere politico o piegarsi alla propaganda del momento. Il loro compito è guardare oltre, interpretare gli ideali universali e, se necessario, scuotere i popoli e la politica stessa con “voci potenti”.

Il secondo insegnamento sta nel “limite e nel dovere della politica”. La vera politica non inventa i valori dal nulla e non dovrebbe imporre visioni ideologiche scollate dalla realtà. Al contrario, il “vero uomo politico” è un traduttore: prende ciò che è già maturato nella coscienza collettiva della società — il senso di giustizia, l’etica, il progresso scientifico — e lo trasforma in leggi concrete e fatti. Quando la politica ignora la cultura, diventa cieca e puramente gestionale. Quando la cultura si isola dalla politica, rischia di rimanere un esercizio astratto.

La salute di una democrazia si misura proprio dalla capacità di questi due mondi di dialogare, scontrarsi e, infine, convergere per il bene comune.

Oggi più che mai, ridefinire questo legame significa anzitutto eliminare ogni forma di commistione e strumentalizzazione. La cultura non può e non deve trasformarsi in un’arma di consenso per la politica, né quest’ultima può pretendere di dettare l’agenda alla ricerca scientifica, all’arte o al pensiero. Quando la cultura si piega a logiche di partito diventa propaganda; quando la politica colonizza gli spazi del sapere ne soffoca la libertà.

Oggi il rapporto tra questi due mondi deve concepirsi come un’alleanza tra autonomie. Da un lato, una cultura fiera della propria indipendenza, capace di esercitare un pensiero critico, libero e talvolta scomodo. Dall’altro, una politica matura, che non cerca intellettuali da arruolare, ma punti di riferimento da ascoltare. Solo mantenendo intatta questa vitale distanza di sicurezza, cultura e politica possono smettere di usarsi a vicenda e ricominciare, finalmente, a servire la società.

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