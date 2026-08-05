Il dono della vita e la speranza di un abbraccio: Modica, l’appello della famiglia Caccamo per ritrovare il ricevente del trapianto

MODICA, 05 Agosto 2026 – “Il nostro desiderio è quello di stringere la mano al ricevente dell’organo che ha donato mio fratello.” Inizia con queste parole cariche di strazio e di immensa generosità l’appello lanciato sui social da Melania Caccamo, sorella di Giorgio, 33 anni, deceduto lo scorso 1° agosto, che, insieme alla famiglia, ha dovuto affrontare la perdita più dolorosa. Un lutto improvviso che ha trovato un senso di profonda luce nella scelta d’amore fatta dal defunto: la donazione degli organi.

La famiglia sa con certezza che il fegato del congiunto è stato trapiantato proprio il 1° agosto 2026 all’ISMETT di Palermo, salvando una vita. Nel pieno rispetto della normativa vigente sulla tutela dell’anonimato, i familiari non cercano violazioni della privacy, ma affidano alla rete un desiderio puramente umano: sapere che quel dono sta permettendo a qualcuno di vivere una seconda possibilità.

“Se stai leggendo questo messaggio e hai ricevuto un trapianto di fegato all’ISMETT il 1° agosto, o se conosci qualcuno che si trova in questa condizione, la famiglia chiede di farsi avanti, anche in modo riservato. L’obiettivo è un abbraccio virtuale, la speranza di sapere che una parte del loro caro continua a camminare su questa terra”.

Un dolore composto che si trasforma in speranza, affidato alla forza della condivisione collettiva affinché questo messaggio possa raggiungere il cuore giusto.

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