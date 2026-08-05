Caruso denuncia: “Piazzetta da oltre tre mesi al buio al Porto Turistico di Marina di Ragusa”

Ragusa, 05 agosto 2026 – «Nelle scorse ore ho inviato una mail al direttore del porto turistico di Marina di Ragusa chiedendo un incontro urgente per affrontare la questione dell’illuminazione nella piazzetta sovrastante gli uffici del porto, rimasta al buio da oltre tre mesi. È indispensabile comprendere quali siano le motivazioni che ancora impediscono il ripristino del servizio».

E’ la consigliera comunale Rossana Caruso a intervenire in proposito ricordando che il tema era già stato portato all’attenzione dell’aula consiliare il 22 luglio scorso, quando aveva denunciato pubblicamente la situazione, chiedendo all’amministrazione di chiarire di chi fosse la competenza e se fossero state avviate le interlocuzioni necessarie per risolvere il problema. «Dopo tre mesi di buio, era doveroso capire se qualcuno si fosse attivato. Oggi torno a chiedere risposte, perché la città non può restare in attesa».

La consigliera insiste sulla gravità della situazione nel pieno della stagione estiva: «Non è turisticamente accettabile che ad agosto non si sia ancora trovata una soluzione. Marina di Ragusa è una delle principali vetrine della nostra città e non può presentarsi con un’area centrale completamente priva di illuminazione. I cittadini continuano a lamentarsi, e hanno pieno diritto di farlo».

Caruso ribadisce che le domande poste oggi al direttore del porto sono imprescindibili: «Chi ha rimosso la torre faro dopo il ciclone Henry? Per quale motivo non si è provveduto subito al ripristino dell’illuminazione? Quali ostacoli stanno impedendo l’intervento? L’amministrazione deve individuare tutte le soluzioni possibili e attivarsi con urgenza». La consigliera conclude auspicando un confronto immediato: «Confido in una rapida disponibilità da parte del direttore. È necessario fare chiarezza, verificare lo stato delle azioni intraprese e definire una tempistica certa per restituire sicurezza, decoro e piena fruibilità alla piazzetta».

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