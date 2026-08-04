Riforma porti. Faraone deposita emendamento per inserire Pozzallo nella governance dell’autorità portuale

Pozzallo, 04 agosto 2026 – Con l’approdo della riforma dei porti in Parlamento, il deputato nazionale Davide Faraone mantiene la promessa e deposita ufficialmente l’emendamento per inserire il Comune di Pozzallo nel comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale. Questo passo fondamentale è il frutto diretto del lavoro svolto sul territorio in totale sinergia con il consigliere comunale di Pozzallo, Uccio Agosta, e con la coordinatrice provinciale di Italia Viva Ragusa, Marianna Buscema. Una collaborazione che ha permesso di tradurre le necessità della città marinara in una proposta concreta ora al vaglio delle commissioni.

Dopo aver ottenuto in passato la storica annessione dello scalo nel sistema portuale, l’on. Faraone rilancia la sfida nelle aule parlamentari. L’obiettivo dell’atto è fare in modo che Pozzallo non faccia solo parte del perimetro dell’area, ma possa rientrare nella governance per contare e decidere sulle scelte strategiche future. L’emendamento mira a includere nel Comitato decisionale un rappresentante dei Comuni che, come Pozzallo, pur non essendo capoluogo gestiscono l’impatto logistico, sanitario e di protezione civile dei porti di frontiera e delle strutture di accoglienza, riconoscendo finalmente a queste realtà la necessaria voce in capitolo negli organi di pianificazione. La proposta inizia adesso il suo iter in Parlamento. Un’iniziativa strategica per il bene della città e per l’intera provincia di Ragusa, nata grazie al gioco di squadra e al presidio del territorio garantiti dal consigliere Uccio Agosta, dalla coordinatrice Marianna Buscema e dal deputato Davide Faraone.

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