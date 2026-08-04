Il Palio delle Contrade 2026 si chiude a Punta Braccetto

Ragusa, 04 agosto 2026 – Il Palio delle Contrade 2026 si chiude a “Punta Braccetto”: la coppa va alla contrada Poggio del Sole, ma sul gradino più alto sale un’intera comunità RAGUSA – C’è una classifica finale. C’è una coppa che prende la strada di una contrada. E poi c’è una vittoria che non si può racchiudere in un punteggio. È quella di un’intera comunità che, per tre appuntamenti, ha scelto di ritrovarsi, giocare, ridere, emozionarsi e riscoprire il piacere dello stare insieme. Con la finale disputata a “Punta Braccetto” sabato scorso 1 agosto, si è conclusa la seconda edizione del Palio delle Contrade, la manifestazione promossa dal Comune di Ragusa con la collaborazione de “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su” e di “Eduka”, che ancora una volta ha trasformato le contrade in squadre, i vicini in compagni di gioco e un’intera città in una grande festa partecipata. A conquistare il Palio 2026 è stata la contrada Poggio del Sole, al termine di una finale combattuta fino all’ultima prova, compresa quella decisamente gustosa dell’anguria. Sul podio al secondo posto “Tre Casuzze” e al terzo “Puntarazzi”. A seguire “Gatto Corvino”, “Punta Braccetto” e “Petrelli”. Ma, al di là del risultato sportivo, il momento che più di ogni altro ha raccontato il senso della manifestazione è arrivato prima ancora dell’inizio delle sfide. Le sei contrade sono entrate in campo schierate sotto i propri gonfaloni, pronte ad ascoltare gli inni che ciascuna aveva composto per raccontare la propria identità. Poi è arrivato il gesto simbolico che ha emozionato partecipanti e pubblico. Al via degli organizzatori, gli schieramenti si sono sciolti. I contradaioli hanno attraversato il campo, si sono mescolati tra colori diversi, si sono stretti la mano, hanno sorriso, si sono abbracciati, fino a ricomporsi in un unico grande semicerchio. Per qualche istante non sono esistiti più avversari. Ogni inno è diventato l’inno di tutti. Ogni gonfalone è stato accolto dagli applausi di tutte le contrade. Sotto il cielo di “Punta Braccetto”, colori diversi si sono ritrovati fianco a fianco, dimostrando che si può competere con entusiasmo senza mai smettere di sentirsi parte della stessa comunità. Poi spazio alle prove, giochi esilaranti conditi da colpi di scena, tanto tifo e grande divertimento. Al termine delle gare è arrivato il momento della premiazione delle varie contrade protagoniste insieme di questa seconda edizione. «Il Palio delle Contrade ha confermato quanto le nostre frazioni e le nostre contrade rappresentino un patrimonio di relazioni, partecipazione e identità per tutta la città – dichiarano il sindaco Peppe Cassì e l’assessore alle Contrade e Frazioni Andrea Distefano – In queste settimane abbiamo visto centinaia di persone partecipare, mettersi in gioco e vivere gli spazi delle nostre contrade in modo autentico. È un progetto che cresce, che coinvolge sempre più cittadini e che dimostra come sia possibile costruire occasioni di aggregazione capaci di unire generazioni diverse attraverso il gioco e il senso di appartenenza». Soddisfazione anche da parte dei curatori dell’evento, Fabio Ferrito, Alessandro Vitrano e Daniele Spadola, delle associazioni “I Clown Dottori di Ci Ridiamo Su” ed “Eduka”: «Dietro ogni gioco, ogni inno, ogni gonfalone e ogni dettaglio di questa manifestazione ci sono mesi di lavoro, volontariato, idee e tanto entusiasmo. Vedere le contrade crescere insieme, il pubblico partecipare con questo calore e persone che magari non si conoscevano diventare amici è la soddisfazione più grande. Il Palio è nato per creare comunità e crediamo che, anche quest’anno, abbia raggiunto il suo obiettivo». Come nelle tappe precedenti, quando le sfide sono finite il Palio ha mostrato ancora una volta il suo volto più autentico. Il campo di gara si è trasformato in una grande piazza sotto le stelle. L’area food, il concerto degli “Scaccia Diavoli”, le persone che hanno continuato a cantare, ballare e festeggiare insieme hanno regalato alla manifestazione la conclusione più bella: quella di una comunità che, terminata la competizione, sceglie di restare unita.

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