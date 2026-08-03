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Attualità | Ragusa

Iblea Acque, disponibile da oggi il nuovo servizio digitale “RipartiCondominioTool”

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Ragusa, 03 agosto 2026 – Iblea Acque Spa, la società che gestisce il servizio idrico integrato in provincia di Ragusa, informa che da oggi, lunedì 3 agosto 2026, è disponibile sul sito istituzionale www.iblea-acque.it il nuovo servizio digitale “RipartiCondominioTool”, sviluppato dal Centro elaborazione dati dell’azienda per semplificare la gestione delle bollette idriche condominiali da parte degli amministratori.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di innovazione e miglioramento dei servizi rivolti al territorio, con l’obiettivo di rendere più efficiente e trasparente la gestione dei consumi idrici. Il nuovo strumento consente di ripartire automaticamente una bolletta condominiale tra le singole unità immobiliari, calcolando per ciascun condomino la quota fissa, la quota variabile, l’IVA e il totale dovuto, generando inoltre un documento riepilogativo da consegnare agli utenti.

Il servizio è accessibile direttamente online, senza necessità di installare software aggiuntivi, e garantisce la tutela della privacy: i dati inseriti non vengono trasmessi né memorizzati sui server di Iblea Acque, poiché l’elaborazione avviene interamente in locale tramite browser. Tra le funzionalità principali è prevista l’importazione automatica della bolletta in formato PDF, con riconoscimento delle informazioni essenziali quali intestatario, indirizzo, periodo di riferimento, voci di spesa, IVA, totale e consumo complessivo. L’amministratore è tenuto a verificare la correttezza dei dati importati prima della distribuzione delle schede ai singoli condomini.

All’interno della nuova area del sito sarà disponibile una sezione dedicata alle FAQ, pensata per fornire risposte chiare alle domande più frequenti e accompagnare gli amministratori nell’utilizzo del servizio.

Con l’introduzione di RipartiCondominioTool, Iblea Acque Spa conferma il proprio impegno nel miglioramento dei servizi digitali e nella semplificazione delle procedure amministrative, offrendo un supporto concreto e immediato agli amministratori condominiali e contribuen

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