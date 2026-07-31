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Ragusa, controlli dei carabinieri. 5 persone denunciate e le patenti ritirate

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RAGUSA, 31 Luglio 2026 – Prosegue a ritmo serrato l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri in tutta la provincia, con un’attenzione sempre altissima rivolta alla prevenzione e alla repressione della guida in stato di alterazione alcolica o da stupefacenti. L’esito delle ultime operazioni svolte su strada e a seguito di specifici interventi ha portato al bilancio di cinque patenti di guida ritirate per gravi infrazioni al Codice della Strada e alla contestuale denuncia di cinque persone all’Autorità Giudiziaria.

I casi di maggiore rilievo sono stati registrati nei territori di Ragusa e Ispica. Nella cittadina ispicese, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica sono intervenuti a causa di un incidente autonomo, accertando che il conducente di una Nissan, un uomo di 47 anni che aveva impattato contro alcune auto in sosta, stava guidando con un tasso alcolemico ben oltre i limiti consentiti dalla legge; nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca. A Ragusa, invece, la Sezione Radiomobile ha deferito un 27enne tunisino che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico.

Sempre nel capoluogo ibleo, gli esami tossicologici eseguiti a seguito di un altro sinistro stradale hanno permesso ai Carabinieri di denunciare un 34enne originario del Bangladesh. L’uomo si era messo al volante con un tasso alcolemico pari a 1,95 g/l – valore notevolmente superiore al limite massimo tollerato – e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Parallelamente, il personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica e della Stazione di Marina di Modica ha sorpreso un 38enne e un 20enne alla guida con tassi alcolemici elevati, deferendo anch’essi all’Autorità Giudiziaria.

Per tutti i soggetti coinvolti è scattato l’immediato ritiro del documento di guida, inviato alla Prefettura per l’avvio del formale procedimento di sospensione. L’azione dei militari si è estesa anche a Marina di Ragusa con verifiche a tappeto sul rispetto delle norme di circolazione per i monopattini non ancora regolarizzati con targa e assicurazione. Nella medesima località balneare è stata condotta un’incisiva attività per fare rispettare la nuova ordinanza sindacale volta a contingentare il consumo di bevande in bottiglie o lattine, operazione che ha portato all’elevazione di 6 sanzioni in poche ore. Si precisa che il grado di responsabilità delle persone denunciate dovrà essere attentamente vagliato nelle opportune sedi giurisdizionali, come previsto dalla legge.

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