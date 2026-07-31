Comiso. I dipendenti comunali hanno firmato il nuovo contratto a 34 ore

Comiso, 31 luglio 2026 – Una giornata importante quella del 31 luglio 2026 per i dipendenti del Comune di Comiso. ” I nostri dipendenti hanno firmato il nuovo contratto a 34 ore ed è un passo importante che da loro la giusta dignità che meritano”. L’annuncio dell’Assessore al personale, Dante Di Trapani, e del sindaco, Maria Rita Schembari.

” Quella del 31 è una giornata che da una svolta non indifferente, innanzitutto ai dipendenti del comune che meritano la giusta dignità retributiva e di merito – spiega l’assessore Di Trapani- e che fa parte di un percorso lungo ma che non è ancora finito. L’auspicio è quello di poter arrivare in un tempo breve/medio alla definitiva conclusione del part time involontario e sul quale , naturalmente, stiamo già lavorando. Ciò non esclude la possibilità di avviare anche una stagione concorsuale per poter assumere quei profili mancanti oggi, ma che ormai sono necessari nella P.A. Ma voglio considerare questo – continua l’assessore – come uno step quasi conclusivo per il quale devo ringraziare diversi attori. Il sindaco e la giunta tutta, in prima istanza, Manuela Pepi che, nel suo ruolo di assessore al personale durante la scorsa amministrazione, non solo ha avviato questo percorso, ma mi ha affiancato anche in questo grazie a suggerimenti e azioni messe in campo. Non di meno la figura importante della dott.ssa Iacono, dirigente delle politiche al personale, che si è spesa per arrivare a questo obiettivo, anche quando sembrava molto difficile. Infine – conclude Dante Di Trapani – ringrazio le sigle sindacali CISL e CGIL con le quali, anche attraverso momenti di tensione e di lunghe trattative, siamo riusciti alla fine a convergere unanimemente a tale soluzione”

“Dopo tutti questi anni che mi hanno visto come assessore, consigliere comunale, sindaco per ben due volte, – commenta Maria Rita Schembari- considero i dipendenti di questo comune come una grande famiglia che, in ruoli e compiti diversi, ci supporta nel mandare avanti la nostra attività. Per questo motivo sono soddisfatta e contenta del risultato fin qui raggiunto e di quello che raggiungeremo in un futuro prossimo. Vedere una quasi stabilità economica di questi lavoratori che sono stati precari per più di 25 anni con contratti a 18 ore, mi ha commosso e sono certa che sarà per loro una grande soddisfazione e un riconoscimento del loro impegno profuso negli anni. Noi sappiamo bene – conclude il sindaco- che al di là delle facili lamentele di alcuni cittadini, ogni singolo dipendente si è speso dignitosamente ogni singolo giorno”.

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