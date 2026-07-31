Mobilità sostenibile a Modica: un servizio fantasma? L’interrogazione del consigliere Giovanni Spadaro

MODICA, 31 Luglio 2026 – A seguito degli annunci con cui l’Amministrazione comunale ha presentato l’avvio del servizio di mobilità sostenibile tramite auto e biciclette elettriche — dipinto come una straordinaria opportunità per cittadini e turisti e finanziato con importanti risorse pubbliche per ridurre l’impatto ambientale — emerge una realtà ben diversa. Allo stato attuale, i veicoli elettrici risultano del tutto assenti dalla circolazione cittadina, lasciando seri dubbi sulla reale operatività del servizio.

Per fare chiarezza su questa situazione di stallo, il consigliere comunale del Partito Democratico, Giovanni Spadaro, ha presentato un’interrogazione formale al Sindaco e all’assessore competente. Nel documento, si chiede di sapere se il car sharing e il bike sharing siano effettivamente attivi, dove siano custodite le auto e le biciclette acquistate o messe a disposizione, e quanti mezzi siano realmente disponibili e funzionanti. Vengono inoltre richiesti i dati ufficiali sugli utilizzi registrati dalla presunta attivazione del servizio e una valutazione politica da parte dell’Amministrazione, chiamata a spiegare se il progetto abbia centrato gli obiettivi o quali correttivi intenda adottare per renderlo finalmente fruibile ed efficiente.

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