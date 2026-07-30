Santa Croce Camerina. Approvato il Rendiconto 2025. CambiaVerso: “Amministrazione virtuosa, investimenti e conti in sicurezza”

Santa Croce Camerina, 30 luglio 2026 – Un’azione amministrativa concreta, pragmatica e di ampio respiro, capace di coniugare il risanamento finanziario con un piano imponente di investimenti e il potenziamento dei servizi ai cittadini. È questo il quadro chiaro emerso durante l’ultimo Consiglio comunale con la presentazione e l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’anno 2025 e delle relative variazioni di bilancio.Come gruppo consiliare CambiaVerso, esprimiamo la massima soddisfazione per il lavoro svolto dalla Giunta. In particolare, l’approvazione del Rendiconto, che consente di sbloccare la spesa, le assunzioni e gli investimenti, rappresenta la prova di una gestione oculata, con una riduzione del disavanzo nettamente inferiore rispetto alle attese, un utile e un patrimonio in crescita e, soprattutto, con l’abbattimento dello stock del debito e la riduzione dei tempi di pagamento.Lo stock del debito commerciale scaduto è stato ridotto di oltre il 10%. Questo traguardo fondamentale permette di abbassare l’accantonamento obbligatorio del Fondo di Garanzia dei Debiti Commerciali dal 5% al 3%, liberando risorse preziose. Parallelamente, la tempestività dei pagamenti ha registrato un miglioramento drastico: i ritardi medi sono scesi da 65 ad appena 37 giorni.Inoltre, l’ottimizzazione degli introiti tributari ha portato 150.000 euro in più rispetto alle previsioni. Un risultato supportato da un’efficace azione di riscossione e da misure concrete a favore dei contribuenti, come l’adesione alla rottamazione.Grazie, inoltre, alla variazione di bilancio approvata nell’ultimo Consiglio, nonostante il voto contrario dell’opposizione, che probabilmente giudica negativamente l’arrivo di nuove risorse, vengono incamerati fondi importanti: 926.000 euro destinati alla riqualificazione delle opere di urbanizzazione dell’area artigianale (opera inserita nel Piano Triennale); 100.000 euro di contributi regionali ottenuti per il miglioramento delle spiagge libere e come premialità per l’adozione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM); e 52.608 euro derivanti dal rimborso del mutuo per un’opera PNRR già ultimata.Infine, in un contesto storico segnato dal continuo aumento dei prezzi dell’energia, dei carburanti e dei costi di gestione e conferimento in discarica, l’Amministrazione ha ottenuto un risultato importante: il mantenimento delle tariffe TARI invariate (con un lievissimo trend in calo) rispetto all’anno precedente. Nonostante le difficoltà oggettive del settore dei rifiuti, il nostro Ente è riuscito non solo a non gravare sulle tasche dei cittadini, ma persino a potenziare i servizi: estensione della stagione estiva dei servizi di pulizia, noleggio di un’ulteriore autospazzola e rafforzamento dei servizi di decoro urbano.

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