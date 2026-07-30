Ragusa. Individuata discarica abusiva di 500mq in centro

Ragusa, 30 luglio 2026 – “Un’area privata di ben 500mq, in Centro, destinata a discarica da parte di un soggetto che non aveva alcun titolo per raccogliere, trasportare, depositare e gestire rifiuti.

Dopo l’attività di indagine – spiega il sindaco, Peppe Cassì – il nostro Nucleo Ambientale della Polizia locale, che ringrazio per tutti i risultati che sta conseguendo, ha colto il colpevole in flagranza di reato, intento a scaricare e movimentare rifiuti.

Superfluo ogni altro commento, voglio fare un appello ai cittadini per ricordare che tramite ccr o utilizzando i canali leciti è possibile smaltire ogni genere di rifiuti. Rivolgersi a certi soggetti, magari per fare prima ma chiudendo un occhio, contribuisce ai più gravi fenomeni di abbandono di rifiuti in città e nelle campagne.”

“Nel corso del sopralluogo – dichiara l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – sono stati rinvenuti materiali ferrosi e lignei, arredi dismessi, reti, materassi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e altri rifiuti ingombranti, accumulati in maniera incontrollata. I successivi accertamenti hanno ricostruito tutta la filiera di un’illecita attività di ritiro di svuota cantine e autorimesse, con parte dei rifiuti che venivano abbandonati nell’area e parte rivenduta come materiale metallico.

Il responsabile è stato deferito alla Autorità giudiziaria per deposito incontrollato e gestione non autorizzata di rifiuti.

Si completa così una delle tante attività del nostro programma di vigilanza ambientale svolto dalla Polizia Locale di Ragusa, a cui va il nostro plauso per l’ottimo lavoro svolto.”

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