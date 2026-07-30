Ragusa. Undici nuove professionalità rafforzano i Servizi Sociali del Distretto Sociosanitario 44

Ragusa, 30 luglio 2026 – Il Distretto Sociosanitario 44 compie un importante passo avanti nel rafforzamento della propria capacità di risposta ai bisogni della comunità. Entrano, infatti, in servizio undici nuove figure professionali, assegnate nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, con l’obiettivo di potenziare la rete dei servizi sociali e garantire interventi sempre più efficaci, qualificati e tempestivi.

Le nuove risorse opereranno strutturalmente all’interno dei Servizi Sociali del Comune di Ragusa (circa il 60%) e dei Comuni del Distretto (40%), parte integrante di un nuovo modo di lavorare nel sociale che consisterà un’ottica multidisciplinare nella gestione dei casi, migliorando la presa in carico delle persone e delle famiglie che si trovano in condizioni di fragilità sociale, economica o educativa.

L’assunzione delle nuove figure è stata resa possibile grazie al lavoro congiunto dell’Amministrazione Comunale di Ragusa e del Distretto Sociosanitario 44.

Il Dirigente e i Funzionari del Settore VII del Comune di Ragusa (ente capofila) e dei Comuni del Distretto 44 hanno seguito con competenza e tempestività il complesso iter di intercettazione delle risorse ministeriali e di sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione; il finanziamento intercettato è previsto nell’ambito del PON INCLUSIONE 21/27 e ammonta a € 1.843.786,26.

A tale impegno è seguito quello dell’Assessorato al Personale, che ha assicurato il complementare iter amministrativo necessario per consentire l’ingresso in servizio delle nuove professionalità.

“Questo risultato – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo – è anche il frutto della collaborazione all’interno dell’Amministrazione comunale. Ringrazio il Dirigente e i Funzionari del mio Assessorato, l’assessora al Personale, Catia Pasta, e gli uffici del Settore Risorse Umane per l’ottimo lavoro svolto che ha contribuito a rendere possibile l’ingresso in servizio di queste importanti professionalità. Rivolgo un sincero benvenuto alle professioniste e ai professionisti che iniziano oggi questo percorso. Entrano a far parte di una rete che opera ogni giorno al servizio delle persone più fragili. Sono certa che il loro contributo rappresenterà un valore aggiunto per tutto il Distretto.”

“Le professionalità in ingresso – prosegue l’assessora al personale, Catia Pasta – comprendono unità di personale amministrativo, unità di personale contabile, professionisti dell’area psicologica, educatori professionali e pedagogisti.

Queste professionalità saranno assunte a tempo pieno e determinato per tre anni. Si tratta di competenze che rafforzano la capacità organizzativa e tecnica del sistema dei servizi sociali, favorendo una gestione sempre più integrata degli interventi e una risposta più vicina ai bisogni del territorio.”

Il Distretto Sociosanitario 44 conferma così il proprio impegno nel costruire un sistema di welfare sempre più competente, inclusivo e vicino ai bisogni della comunità, valorizzando il lavoro di équipe e investendo sulle professionalità come elemento fondamentale per garantire servizi pubblici di qualità.

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