Scicli, tentata estorsione e lesioni aggravate: cinque arresti dei Carabinieri (VIDEO)

SCICLI, 29 Luglio 2026 – Nelle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia di Modica hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di cinque persone. Il provvedimento, emesso all’esito di un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa, ipotizza a vario titolo i reati di tentata estorsione in concorso aggravata e lesioni personali aggravate in concorso.

L’operazione odierna rappresenta il culmine di un’attività investigativa condotta attraverso metodologie tradizionali e di natura tecnica, avviata a seguito dei gravi fatti avvenuti a Scicli, nella frazione marinara di Donnalucata, lo scorso 3 febbraio.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vicenda trae origine da un brutale pestaggio consumato in strada ai danni di un pensionato di 72 anni. L’aggressione sarebbe stata finalizzata a costringere l’anziano a saldare un presunto debito di 24.000 euro, cifra che la vittima ha fermamente disconosciuto.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di delineare il contesto in cui è maturata l’azione criminosa e di identificare con gravi indizi di colpevolezza sia i presunti mandanti che gli esecutori materiali del raid punitivo.

I dettagli completi dell’operazione e le fasi investigative saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le ore 10:30 odierne presso il Palazzo di Giustizia di Ragusa, alla quale parteciperà il Procuratore della Repubblica.

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