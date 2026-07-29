Incendio nella notte alla Repack di Santa Croce Camerina: distrutto il deposito, salvo il capannone di lavorazione

SANTA CROCE CAMERINA, 29 Luglio 2026 – Un violento incendio è scoppiato la scorsa notte, poco dopo la mezzanotte all’interno della Repack S.r.l., azienda di Santa Croce Camerina specializzata nella produzione di imballaggi in cartone per il settore ortofrutticolo.

Il rogo si è sviluppato in contrada Imperatore, lungo la SP 85. Sul posto sono tempestivamente intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal Comando provinciale di Ragusa e dal distaccamento volontario di Santa Croce Camerina. Grazie al loro rapido intervento, le fiamme sono state circoscritte ed è stato evitato il propagarsi del fuoco al capannone principale destinato alle lavorazioni, sebbene le fiamme abbiano comunque lambito alcune serre limitrofe.

Le operazioni di spegnimento e bonifica degli ultimi focolai sono attualmente in corso. I danni strutturali sono ingenti: il deposito e la relativa struttura metallica sono andati completamente distrutti, risultando delocalizzati e del tutto inutilizzabili.

Presenti sul posto anche i Carabinieri di Santa Croce Camerina, che hanno avviato gli accertamenti di rito e procederanno all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per chiarire l’origine del rogo e ricostruire l’accaduto.

foto Franco Assenza

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