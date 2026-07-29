Marina di Modica, arrivano i turni notturni per l’acqua: erogazione sospesa dalle 23:00 alle 05:00

Marina di Modica, 29 Luglio 2026 – A causa del forte aumento dei consumi idrici legati al periodo estivo e al significativo incremento della presenza turistica e stagionale, la società Iblea Acque S.p.A. ha annunciato la necessità di introdurre una turnazione notturna dell’erogazione dell’acqua nella località balneare di Marina di Modica.

A partire da giovedì 30 luglio 2026, l’acqua verrà chiusa ogni notte dalle 23 alle 5. Tale misura si rende indispensabile per consentire il progressivo ripristino dei livelli di accumulo nei serbatoi e garantire così la regolarità del servizio durante le ore diurne.

Invito alla cittadinanza e uso responsabile

Per limitare i disagi, l’azienda invita caldamente residenti, proprietari di seconde case e strutture ricettive a dotarsi di appositi serbatoi di accumulo per assicurare la disponibilità idrica durante le ore di stop notturno.

Contestualmente, viene ribadita la necessità di adottare comportamenti orientati al massimo risparmio della risorsa, evitando ogni tipo di spreco e limitando drasticamente gli utilizzi non essenziali, quali l’irrigazione di giardini e aree verdi, il lavaggio superfluo di spazi esterni o veicoli, qualsiasi impiego che possa compromettere il regolare mantenimento della risorsa idrica in rete.

Contatti utili, servizio autobotti e segnalazioni guasti

Per far fronte a situazioni di necessità, la società ha messo a disposizione i recapiti per il servizio autobotte:

Numeri dedicati: 342 645 3761 – 380 477 9151

Orari feriali (Lunedì–Venerdì): 8:30–13:30 / 15:00–17:30

Sabato e Domenica: 380 477 9151 (servizio di reperibilità)

Per qualsiasi necessità di assistenza, segnalazione guasti o supporto clienti sono inoltre attivi i numeri verdi dedicati:

Numero Verde Guasti: 800 166 321

Assistenza Clienti: 800 709 309

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