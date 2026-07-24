Acate, Fidone: “La visita istituzionale dell’assessore regionale Colianni per un momento di confronto”

Acate, 24 luglio 2026 – Si è svolta ieri pomeriggio la visita istituzionale dell’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ricevuto da Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, presso il Palazzo Municipale e poi presso la sede del Consiglio Comunale per un momento di confronto con la Giunta e con l’amministrazione.

“Un incontro che ha messo al centro Acate e la sua comunità, in un dialogo che si inserisce nel solco di una collaborazione istituzionale ormai consolidata, specie su tematiche di rilievo strategico come energia e rifiuti”, dice Fidone.

“Ringraziamo l’assessore Colianni per la vicinanza e l’attenzione dimostrate nei confronti di Acate – dichiara ancora Fidone – nel segno di un dialogo istituzionale continuo che consideriamo prezioso per lo sviluppo del nostro territorio, specie su temi importanti come quelli affrontati dall’assessore. Energia e rifiuti sono temi centrali per le battaglie che la nostra amministrazione sta portando avanti e quindi avere un confronto diretto con l’assessore ci gratifica e ci spinge a una programmazione mirata per centrare le linee di finanziamento esistenti”.

Ha concluso l’assessore regionale Francesco Colianni: “Sono onorato di essere stato ad Acate e di aver avuto un confronto con un’amministrazione dinamica e attenta alle linee di sviluppo che possono partire grazie ai fondi regionali e dell’assessorato. Abbiamo illustrato alcune misure importanti, come Energia Solidale e Sicilia Pulita, oltre ad altri finanziamenti comunitari su temi cogenti per il territorio. È stato un momento di approfondimento sulle opportunità messe in campo dalla Regione. Grazie a Gianfranco Fidone, sindaco autorevole e competente, e all’amministrazione di Acate per l’accoglienza”.

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