  • 24 Luglio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 24 Luglio 2026 -
Acate | Politica

Acate, Fidone: “La visita istituzionale dell’assessore regionale Colianni per un momento di confronto”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Acate, 24 luglio 2026 – Si è svolta ieri pomeriggio la visita istituzionale dell’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità, Francesco Colianni, ricevuto da Gianfranco Fidone, sindaco di Acate, presso il Palazzo Municipale e poi presso la sede del Consiglio Comunale per un momento di confronto con la Giunta e con l’amministrazione.

“Un incontro che ha messo al centro Acate e la sua comunità, in un dialogo che si inserisce nel solco di una collaborazione istituzionale ormai consolidata, specie su tematiche di rilievo strategico come energia e rifiuti”, dice Fidone.

“Ringraziamo l’assessore Colianni per la vicinanza e l’attenzione dimostrate nei confronti di Acate – dichiara ancora Fidone – nel segno di un dialogo istituzionale continuo che consideriamo prezioso per lo sviluppo del nostro territorio, specie su temi importanti come quelli affrontati dall’assessore. Energia e rifiuti sono temi centrali per le battaglie che la nostra amministrazione sta portando avanti e quindi avere un confronto diretto con l’assessore ci gratifica e ci spinge a una programmazione mirata per centrare le linee di finanziamento esistenti”.

Ha concluso l’assessore regionale Francesco Colianni: “Sono onorato di essere stato ad Acate e di aver avuto un confronto con un’amministrazione dinamica e attenta alle linee di sviluppo che possono partire grazie ai fondi regionali e dell’assessorato. Abbiamo illustrato alcune misure importanti, come Energia Solidale e Sicilia Pulita, oltre ad altri finanziamenti comunitari su temi cogenti per il territorio. È stato un momento di approfondimento sulle opportunità messe in campo dalla Regione. Grazie a Gianfranco Fidone, sindaco autorevole e competente, e all’amministrazione di Acate per l’accoglienza”.

© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Radio RTM Modica
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube