Comiso. Targa di riconoscimento al gruppo dei Tamburi Imperiali

Comiso, 23 luglio 2026 – Una targa di riconoscimento al gruppo dei Tamburi Imperiali di Comiso per il risultato raggiunto ad Androdoco. “Bellissimo momento di riconoscimento e condivisione del loro successo”. Lo afferma il sindaco, Maria Rita Schembari

” Abbiamo incontrato in aula consiliare una rappresentanza dei bravissimi suonatori dei Tamburi Imperiali, ormai noti a certi livelli per la loro bravura e professionalità – commenta il sindaco- per dare un riconoscimento da parte della città al risultato che hanno raggiunto ad Androdoco, comune in provincia di Rieti conosciuto per la prima battaglia del Risorgimento Italiano, dove si sono classificati secondi tra tutti i gruppi d’Italia che erano lì per esibire i loro talenti e le loro capacità. Il nostro gruppo ha letteralmente fatto risuonare in alto il nome di Comiso e per questo abbiamo voluto tributare loro il giusto plauso nell’aula più importante di tutto il comune. A capitanare il gruppo, Zaira Occhipinti”.

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