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Politica | Ragusa

La Rosa(FI Vittoria): “Degrado nel centro storico non più tollerabile, si intervenga subito”

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Vittoria, 20 luglio 2026 – Il segretario cittadino di Forza Italia a Vittoria, Andrea La Rosa, interviene con forza sullo stato di degrado che interessa diverse aree del centro storico, denunciando una situazione che definisce “non più tollerabile” e chiedendo un’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione comunale.

Secondo La Rosa, zone come Celle, via del Quarto, viale Volturno, via Salvatore Di Battista e l’intero quartiere circostante versano in condizioni di abbandono evidente: erbacce alte, sporcizia, rifiuti abbandonati, marciapiedi impraticabili e aree pubbliche lasciate al loro destino.

“A Vittoria – afferma – ci sono quartieri che sembrano dimenticati. Aree degradate, erbacce ovunque, immondizia: insomma, di tutto di più. Chi dovrebbe intervenire? Chi dovrebbe garantire risposte, se non questa amministrazione comunale?”

La Rosa sottolinea come il centro storico rappresenti il cuore identitario della città e come il suo stato attuale sia un segnale preoccupante di mancanza di programmazione e cura del territorio. “Non si può parlare di rilancio, di turismo, di decoro urbano, se poi interi quartieri vengono lasciati in condizioni indegne. I cittadini hanno diritto a vivere in una città pulita, ordinata e rispettata”.

Il segretario di Forza Italia chiede interventi immediati, pianificati e costanti: non operazioni spot, ma un vero e proprio piano di manutenzione ordinaria e straordinaria che restituisca dignità alle aree più compromesse.

“Serve una visione, serve una gestione attenta, serve la volontà di ascoltare i cittadini. Il centro storico non può essere abbandonato così. L’amministrazione ha il dovere di intervenire e di farlo subito”.

La Rosa conclude evidenziando il legame diretto con il territorio: “Questa nostra segnalazione non nasce a tavolino, ma è il frutto maturo di una serie di incontri e del continuo flusso di segnalazioni che riceviamo quotidianamente dai residenti. I cittadini si rivolgono a noi perché esasperati, e Forza Italia non si sottrae e non si sottrarrà mai al dovere di dare voce alla comunità. Vittoria merita rispetto, i quartieri meritano attenzione ed è tempo che l’amministrazione agisca”.

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