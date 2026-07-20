Scicli, 20 luglio 2026 – Il Comune di Scicli ha reso noto il programma della disinfestazione nell’estate 2026.
Si inizia martedì 28 luglio a partire dalle ore 23, quando sarà disinfestato il centro storico di Scicli. Mercoledì 29 luglio toccherà al quartiere Jungi e alla contrada Genovese, sempre a partire dalle ore 23.
Giovedì 30 luglio sarà la volta di Playa Grande e Donnalucata, mentre lunedì 3 agosto saranno disinfestate Cava d’Aliga e Sampieri.
Avvertenze: chiudere le finestre, togliere indumenti ed essenze dai balconi, non lasciare alimenti, anche per animali domestici, all’esterno.
Scicli. Al via il programma di disinfestazione 2026, si inizia il 28 luglio
Scicli, 20 luglio 2026 – Il Comune di Scicli ha reso noto il programma della disinfestazione nell’estate 2026.
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