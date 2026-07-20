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Attualità | Scicli

Scicli. Al via il programma di disinfestazione 2026, si inizia il 28 luglio

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Scicli, 20 luglio 2026 – Il Comune di Scicli ha reso noto il programma della disinfestazione nell’estate 2026.
Si inizia martedì 28 luglio a partire dalle ore 23, quando sarà disinfestato il centro storico di Scicli. Mercoledì 29 luglio toccherà al quartiere Jungi e alla contrada Genovese, sempre a partire dalle ore 23.
Giovedì 30 luglio sarà la volta di Playa Grande e Donnalucata, mentre lunedì 3 agosto saranno disinfestate Cava d’Aliga e Sampieri.
Avvertenze: chiudere le finestre, togliere indumenti ed essenze dai balconi, non lasciare alimenti, anche per animali domestici, all’esterno.

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